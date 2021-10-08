Husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğrayan genç öldü

ADANA (İHA) - Adana'da 21 yaşındaki genç arkadaşının evinin çatısında bulunduğu sırada husumetli olduğu 2 kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Polat (21) kendi ikametinin hemen yanında bulunan arkadaşını evine çatıda uyumak için gitti. Bir süre sonra İ.Ç ve A.Ç husumetli olduğu Murat Polat'ın kaldığı arkadaşının evinin sokağına geldi.

Şüpheliler önce birkaç el havaya ateş açarak Murat Polat'ın dikkatini çekmeye çalıştı. Polat silah seslerini duyunca çatı katından aşağı doğru baktığı sırada İ.Ç ile A.Ç'in tabanca ile açtığı yaylım ateşi açması sonucundan göğsünden ve boynundan vuruldu. Silah seslerini duyan mahalli durumu polise bildirirken çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Olayı gerçekleştiren şüpheliler otomobil ile bölgeden kaçtı.

Ağır yaralanan Murat Polat kanlar içerisinde yere yığılırken yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Murat Polat kurtarılamadı. Polat'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Saldırının gerçekleştiği yerde inceleme yapan polis 20'in üzerinde 9mm ile 7.65mm çapında boş kovan buldu. Boş kovanlar delil çalışması yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor. - ADANA