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HSK atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

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HSK atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesince, çeşitli sebeplerle görev değişikliği talebinde bulunan hakim ve savcılara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesince, çeşitli sebeplerle görev değişikliği talebinde bulunan hakim ve savcılara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 334 hakim ve savcının, idari yargıda ise 25 hakim ve savcının görev yeri değişti. Buna göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanırken, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Mustafa Öztürk de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Ali Ceyhun Ceylan Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Raif Bıkmaz İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Kurt İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Bekir Şahiner İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekili Kenan Doğan İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Başak Eryılmaz İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Kurul Başmüfettişi Hamit Çakmak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına atandı.

(İHA)

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