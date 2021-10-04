Hindistanlı Mohanji, Gürleyik köyüne 112 adet dut fidanı armağan etti - Haberler
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Hindistanlı Mohanji, Gürleyik köyüne 112 adet dut fidanı armağan etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Hindistanlı Mohanji, Gürleyik köyüne 112 adet dut fidanı armağan etti

Hindistanlı Mohanji, Gürleyik köyüne 112 adet dut fidanı armağan etti.

ESKİŞEHİR (İHA) - Hindistanlı Mohanji, Gürleyik köyüne 112 adet dut fidanı armağan etti. Mohanji, fidanların dikimini arkadaşları birlikte kendi elleriyle yaptılar.

Eskişehir'i çok sevdiğini ve doğaya ve çevreye çok önem verdiğini belirten Mohanji, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hindistan'dan Osmanlı'nın doğum yeri olan ve Eskişehir'e gelmeme katkısı olan eğitimci Gülseren Şenyüzlü'dür. Gülseren Şenyüzlü'nün yönlendirmesi ile 112 adet dut fidanı satın alarak Gürleyik köyüne armağan ettim. Akabinde Eskişehir'den Gürleyik köyüne arkadaşlarımla birlikte giderek dut fidanlanını arkadaşlarımla beraber kendi ellerimizle diktik. Doğaya ve çevreye katkımız, köylüler tarafından memnuniyetle karşılandı. Gürleyik köyü halkının sevgisine ve desteğine teşekkür ediyoruz. Eskişehir'in Gürleyik köyü tarihi önemi olan bir köydür. İleriki yıllarda bu diktiğimiz dut fidanları büyüyecek ve köyün doğasına katkısı olacaktır. Gürleyik köyü, doğa güzelliklerine sahip olan bir köy ve turistik bir yer" dedi.

Fidan dikiminde sonra Mohanji ve arkadaşları; Gürleyik köyü'nden Eskişehir'e dönerken 11. yüzyılın büyük alim ve velilerinden Tapduk Emre'nin mezarını ziyaret ettiler. Gruba; Eskişehir Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Dr. Süleyman Sırrı Kabadayı ve Gürleyik Doğal ve Tarihi Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Halit Gürsoy eşlik etti.

Başkanı Gürsoy, "Mohanji'nin doğaya ve çevreye katkısı köylülerimiz tarafından takdirle karşılandı ve kendilerini mutlu etti" dedi. - ESKİŞEHİR

Hindistanlı Mohanji, Gürleyik köyüne 112 adet dut fidanı armağan etti

Hindistanlı Mohanji, Gürleyik köyüne 112 adet dut fidanı armağan etti

Hindistanlı Mohanji, Gürleyik köyüne 112 adet dut fidanı armağan etti

Hindistanlı Mohanji, Gürleyik köyüne 112 adet dut fidanı armağan etti

Hindistanlı Mohanji, Gürleyik köyüne 112 adet dut fidanı armağan etti

Hindistanlı Mohanji, Gürleyik köyüne 112 adet dut fidanı armağan etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hindistanlı Mohanji, Gürleyik köyüne 112 adet dut fidanı armağan etti - Haberler
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