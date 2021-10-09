Her mahalleye lazım muhtar

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Nizip İlçesinde muhtarlık yapan 62 yaşındaki Mehmet Temel Mermer, açtığı Nizip Sevgi Evi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğiyle ihtiyaç sahiplerinin bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Muhtar Mehmet Temel Mermer, hayır sahiplerinden aldığı desteklerle ihtiyaç sahiplerine kıyafet, gıda ve öğrencilere burs desteği sağlıyor. Muhtar Mermer aynı zamanda evlenecek olan çiftçilere gelinlik, nişan kıyafeti, abiye, kına kıyafetleri, damatlık ve ayakkabılar gibi desteklerde de bulunuyor.

Yıllar önce yaşadığı maddi sıkıntı nedeniyle hırslanarak Nizip Sevgi Evi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini kuran ve Gaziantep'in Nizip İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı görevini sürdüren Mehmet Temel Mermer, ihtiyaç sahiplerinin bütün ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyor. Muhtar Mehmet Temel Mermer, hayır sahiplerinden aldığı desteklerle ihtiyaç sahiplerinin gıda, kıyafet, ayakkabı, ev eşyası gibi ihtiyaçlarını gideriyor. İlçedeki üniversite öğrencilerine burs desteği de sunan Muhtar Mermer, aynı zamanda evlenecek olan ihtiyaç sahibi genç çiftlere gelinlik, nişan kıyafeti, abiye, kına kıyafetleri, damatlık ve ayakkabılar gibi desteklerde de bulunuyor. Muhtarın yapmış olduğu destekler herkes tarafından takdir görüyor.

"İhtiyaç sahiplerinin akla gelebilecek bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz"

İhtiyaç sahiplerinin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Muhtar Mehmet Temel Mermer, sadece hayır sahipleri ve arkadaşlarından aldığı desteklerle ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderdiklerini ifade ederek, "Sevgi Evi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini 17 önce kurdum. Sevgi Evi olarak Nizip'teki ihtiyaç sahiplerine; gıda, ev eşyaları, giyim, üniversiteye giden öğrencilere burs gibi akla gelebilecek olan her şeyi destek olarak veriyoruz. Evlenecek olan ihtiyaç sahibi çiftlerimize gelinlik, nişan kıyafeti, abiye, kına kıyafetleri, damatlık ve ayakkabılar gibi desteklerde de bulunuyoruz. Bizim bir dilek ağacımız var. Öncelikle Nizip'teki öksüz ve yetim çocuklar dilek ağacımıza dileklerini yazıyorlar bizde elimizden geldiği kadarıyla dileklerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Televizyon, buzdolabı gibi akla gelebilecek bütün dileklerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bunları yaparken maddi destekleri hayır sahiplerinden ve arkadaşlarımdan alıyorum. Herhangi bir kurumdan veya kuruluştan destek almıyoruz" dedi.

"Yaşadıklarımdan dolayı hırslandım"

Yaşadığı maddi sıkıntı sonrası çocuğunun okulu yarıda bırakmak zorunda kaldığını bu nedenle de hırslanarak insanların kendisinin yaşadığı zorlukları yaşamaması için çabaladığını dile getiren Mehmet Temel Mermer, "Ben çocuğumu okutamadım. Gerçekten ihtiyaç sahibi bir duruma düşmüştüm. Büyük marketlerim vardı, iflas ettim. Çocuğum üniversiteyi kazanmıştı, maddi durumumum yetersizliğinden dolayı çocuğum 2'nci sınıftayken üniversiteyi bıraktı. Çünkü çocuğumun ihtiyaçlarına para yetiştiremiyordum. Bu yaşadıklarımdan dolayı hırslandım. İşlerim tekrardan iyi gitmeye başladı ve insanlar benim yaşadıklarımı yaşamasınlar diye bu yardım işlerine başladım. Şuanda da 101 tane öğrencimize burs verdik ve vermeye devam ediyoruz. Öğrencilerimizin bütün ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Ben çocukların gözündeki sevinci, ışıltıyı gördüğüm zaman bütün yorgunluğumu unutuyorum. Ben belimde çelik korse ile geziyorum ama çocukların o mutlulukları bana güç veriyor" diye konuştu. - GAZİANTEP