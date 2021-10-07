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Hemen hemen herkesin yaptığı hata! Kahvaltıdaki bu besinler beyni öldürüyor

Haberler.com - Haberler | Sağlık

Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen bir araştırmadan ilginç sonuçlar çıktı. Uzmanlar, kahvaltıda tüketilen aşırı Ayçiçek yağı, simit, kurabiye, poğaça ve kek gibi ürünlerin yağlanmaya neden olarak beyindeki hücreleri deforme ettiğini ortaya koydu. Bu nedenle, kahvaltıda daha doğal ürünlerin tercih edilmesi öneriliyor.

Uzmanlar, insan hayatını daha sağlıklı bir hale getirmek adına yürüttükleri çalışmalara devam ediyor. ABD'de de bu amaca yönelik kahvaltı alışkanlığıyla ilgili dikkat çeken bir araştırma gerçekleştirildi. Araştırmada beynin hangi besinlerden olumsuz etkilendiğine bakıldı. Denekler 4 boyunca kahvaltıda şeker ve yüksek yağlı yiyecekler tüketti.

Daha sonra şeker ve yağlı yiyecekler tüketen bu deneklerin beyin dalgaları ve hareketleri gözlemlendi. Düşünme ve hatırlama becerileri olumsuz etkilenen bu deneklerin bilişsel sağlıklarının günden güne bozulduğu tespit edildi.

Ayçiçek yağı özellikle ısı teması esnasında toksin üreterek kolesterolü yükselten maddeler üretir. Bu maddeler kalbi olumsuz etkilediğinden vücutta sağlıklı bir kan akışını da engelmiş olur. Dengesiz kan akışı sinirlerin sağlıklı bir şekilde beyne ulaşmasını engeller. Bu da zamanda beyindeki sağlıklı hücrelerin azalmasına neden olur.

Simit, kurabiye, poğaça ve kek gibi hamur işleri yüksek karbonhidrat içerdiklerinden fazla yağlanmaya neden olur. Fazla yağlanan vücut hantallaşır. Bununla beraber beynin bazı nöronlarında da deformeler oluşur. Yapılan araştırmalarda beyindeki nöronlar azaldıkça unutkanlık gibi rahatsızlıklarda artış olduğu tespit edildi.

Yapılan araştırmalarda işlenmiş sucuk, salam ve sosis gibi et ürünlerinin sinir sistemini olumsuz etkilediği gözlemlendi. Bunun sonucunda da beyinde dejeneratif(Dokuların bozulması sonucu ortaya çıkan durum) beyin bozuklukları ortaya çıkar. İleri yaşlarda yaşanan Alzheimer gibi hastalıkların nedenleri arasında bu ürünlerin yer aldığı biliniyor.

Hemen hemen herkesin yaptığı hata! Kahvaltıdaki bu besinler beyni öldürüyor
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