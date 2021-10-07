HDP, İsveç heyeti ile Öcalan'ın fotoğrafı altında görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HDP, İsveç heyeti ile Öcalan'ın fotoğrafı altında görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
HDP, İsveç heyeti ile Öcalan'ın fotoğrafı altında görüştü

İsveç'ten bir heyet, HDP Erbil Temsilciliği'ni ziyaret etti.

İsveç'ten bir heyet, HDP Erbil Temsilciliği'ni ziyaret etti. HDP, İsveç heyetini bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı altında ağırladı.

İsveç Parlamentosu üyeleri ve Sol Parti'den oluşan bir heyet, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Erbil Temsilciliği'ni ziyaret etti. Heyet HDP üyeleri tarafından karşılandı. HDP'liler ile heyet arasındaki görüşmelerin terör örgütü elebaşı Öcalan'ın fotoğrafı altında olması dikkat çekti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Meral Akşener Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Kubilay Aka İrem Derici Pınar Deniz
Spor Kim Min-jae Muslera Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Aziz Sancar Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: HDP, İsveç heyeti ile Öcalan'ın fotoğrafı altında görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 11:01:01. #1.13#