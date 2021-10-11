Hayvan Hakları Aktivistleri Far Cry 6'daki Mini Oyunun Kaldırılmasını Talep Etti - Haberler
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Hayvan Hakları Aktivistleri Far Cry 6'daki Mini Oyunun Kaldırılmasını Talep Etti

SaveButonu - Haberler | Gamegar
Hayvan Hakları Aktivistleri Far Cry 6'daki Mini Oyunun Kaldırılmasını Talep Etti

Hayvan hakları aktivistleri, Far Cry 6'daki mini oyunun kaldırılmasını talep etti.

Far Cry 6 çıkış yaptığı günden bu yana pek çok tartışmanın ana odağı oldu ancak şimdi ki tartışmanın başlığı diğerlerinden oldukça farklı. Şiddet dozajının düşmediği, aksine seriye yeni yapımlar eklendikçe "kan dökme" unsurlarına çeşitlilik gelen popüler serinin son oyunuyla ilgili hayvan hakları aktivistlerinden ilginç bir talep öne sürüldü.

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Far Cry 6'ya bir mini oyun olarak eklenen horoz dövüşü, PETA'yı (Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler) oldukça rahatsız etmiş olacak ki yayımlanan bildiride, Ubisoft günümüzün hayvan hakları gelişmelerine duyarsız kalmakla suçlandı.  Horoz dövüşü sekanslarının derhal kaldırılması talep edildi. Ubisoft ise bu konuya dair henüz bir açıklama yapmış değil. PETA'nın bu ilginç bildirisi oyun medyasında geniş yer buldu.

Dövüş oyunlarının klişelerine çokça yer verilmiş mini oyundaki dövüşlerin sonunda horozların ölmediğini de belirtelim. Oyunun geçtiği Yara Adası oluşturulurken Küba kültüründen ilham alındı. Küba kültüründe önemli yer tutan horoz dövüşleri, ülkede yasalara aykırı değil.

Hayvan Hakları Aktivistleri Far Cry Serisi Hakkında Ne Biliyor

PETA'dan gelen söz konusu talebe bakınca bu sorunun cevabını vermek çok zor değil.

Timsahtan leopara kadar pek çok egzotik hayvanı öldürüp uzuvlarını değerlendirmek için çantamıza atabildiğimiz Far Cry serisiyle ilgili "horoz dövüşü" hakkında şikayetçi olmak da gösteriyor ki aktivist kimliği arkasına sığınmaktan dolayı vicdanı pek tembelleşmiş yetkililerin bilgisi yeterli değil. Hayvan hakları gibi çok önemli, zaruri bir konu özelinde dünyanın en büyük organizasyonu olan PETA'nın Far Cry serisi hakkında fikri yok, komik bir talebi var.

PETA ve PETA gibi organizasyonların, günümüzde 75 milyar dolarlık bir sektör olan oyun dünyasına böyle bir yaklaşıma sahip olması, oyun sektörünün henüz tohumları atılırken yerinde sayan kafalardan gelen tepkilerin bir benzerlerini bugün dahi görmek elbette üzücü.

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