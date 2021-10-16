Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor - Haberler
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Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakıma muhtaç kedi ve köpeklerin barınma ve her türlü ihtiyaçları karşılanıyor.

ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakıma muhtaç kedi ve köpeklerin barınma ve her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Merkezde 650 köpek ve 115 kedi bulunuyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından hayvanların ihtiyacını karşılamak için 120 ton köpek maması, 2 ton kedi maması, 600 kilogram yaş mama ve 600 kilogram Yavru mamalarının ihtiyaçları karşılanıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde görev yapan Veteriner Hekim Bilal Çoruh, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde yaklaşık olarak 650 köpek, yine yaklaşık olarak 110 civarında da kedi bulunduğunu belirterek, "Bakım evimizde genel olarak gelen ihbar üzerine ya da belirlenen program üzerinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Bakımevine gelen hayvanların önce hasta ise tedavilerini yapıyoruz, gelen hayvanın aşısı yapılmamış ise aşısını yapıyoruz, tedavisini yaptığımız hayvanı işaretliyoruz, sonra kısırlaştırma işleminin ardından tekrar hayvanı alınan bölgeye bırakıyoruz" dedi.

Bakımevinde hayvanların ihtiyacı olan yaklaşık olarak yılda 120 ton mama, yine hayvanların ihtiyacı olan 600 kilogram yaş mama, yavruların ihtiyacı olan 600 kilogram mama teminini yaptıklarını dile getiren Çoruh, "Bakımevimizde yaz aylarında kedi ve köpeklerin barınmaları için geniş ve hayvanların rahat hareket edebilmeleri için bahçemiz bulunmaktadır. Kış aylarında ise kedilerimizin barınacakları kedi evinde kedilerin üşümemeleri için alttan ısıtma sistemi bulunmaktadır. Köpeklerimiz için barınacakları alanları üşümemeleri için kapalı tutuyoruz. Kış aylarında köpeklerin üşümemesi için barınakların altına battaniye seriyoruz. Hayvanların bu şekilde üşümemelerini sağlıyoruz. Erzurum soğuk memleket olduğu içindir ki yüksek konsantre yemlerle hayvanlarımızı besliyoruz" diye konuştu.

Hayvan bakımevimize kedi veya köpek ihbarı gelince bakımevinde görevli personelin ihbarı yapan vatandaşla direk irtibata geçtiğini dile getiren Çoruh, "Hayvanın bulunduğu bölgeye gidilir, orada ki hayvan alınır ve bakımevimize getirilir. Gelen hayvan görevli Veteriner Hekimlerimiz tarafından muayenesi yapılır. Hayvanın her hangi bir tedavisi varsa tedavisi yapılır. Tedavisi yapılan hayvan kısırlaştırılır, işaretlenir, hayvana ikametgah ve kimlik çıkarılır.

Sahiplenmek isteyen vatandaş kedi veya köpeği istiyorsa, gelen kişiden hiçbir ücret almıyoruz, yalnızca hayvanı sahiplenecek kişinin yaşı 18 den yukarı olması, sahipleneceği hayvana bakabilecek yeri olup olmadığına bakılır ve hayvan teslimatı yapılır" diye konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine pandemiden önce yıl içerisinde 250 bin vatandaşın ziyaret gerçekleştirdiği öğrenildi. - ERZURUM

Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor

Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor

Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor

Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor

Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor

Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor

Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor

Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor

Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor

Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor

Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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