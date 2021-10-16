Hayatını kaybeden emekli öğretmenin adı görev yaptığı okulda yaşayacak

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde geçen yıl hayatını kaybeden emekli öğretmen Haydar Çakmak'ın adı, 21 yıl boyunca müdürlüğünü yürüttüğü okulun konferans salonunda yaşayacak.

Beyoğlu Mahallesi İlkokulu'nun 21 yıl yöneticiliğini yapan Çakmak, 1997 yılında emekli oldu. Geçen yıl geçirdiği rahatsızlıktan dolayı hayatını kaybeden Çakmak'ın ismi okulda yaşatılması için girişimlerde bulunuldu.

Bu kapsamda okul yöneticileri Çakmak'ın ismini okulda bulunan konferans salonuna verdi.