Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kan bağışı kampanyası düzenledi

Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü, Havza MTAL ve Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyası için Mehmetçik Meydanı'nda çadır kurularak kan bağışı merkezi oluşturuldu.

Kampanya hakkında bilgi veren Okul Müdürü Mehmet Akif Bilen, kan vermenin önemine vurgu yaptı.

Eğitim ve akademik başarı alanında olduğu gibi sosyal, sportif ve kültürel alanlarda da var olduklarını dile getiren Bilen, "Bugünkü etkinlik de bunun en güzel örneklerinden biridir. Okulu tarafından sosyal sorumluluk bilinci ile öğrencilerimiz ve halkımızda kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak adına kan bağış kampanyalarımızı her yıl düzenlemekteyiz." dedi.

Kampanya kapsamında bugüne kadar Kızılay'a 32 ünite kan bağışında bulunan okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Erdem Ünal'a Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ve Türk Kızılay Havza Koordinatörlüğü Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu tarafından gümüş madalya takdim verildi.

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam da Ünal'ı tebrik ederek, "Erdem Ünal kardeşimiz bağışladığı kanlar ile hem öğrencileri, hem meslektaşları hem de halkımız için güzel bir örnek. Kardeşimize ve meslektaşımıza hem kurtardığı hayatlar, hem kan bağışlayarak adına Kızılay adına dikilen fidanlar ile doğaya vermiş olduğu katkı adına hem de meslektaşları adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Erdem Ünal da madalyanın kendisi için manevi değerinin yüksek olduğunu dile getirdi.

Kampanyada bir günde 95 ünite kan bağışı toplandı.