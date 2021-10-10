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Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıktı, vatandaşalar dışarıya akın etti

İhlas Haber Ajansı / Atilla Özer - Haberler | Yerel

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıktı, vatandaşalar dışarıya akın etti Denizli'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle meydanlar, caddeler ve parklarda yoğunluk yaşandı.

DENİZLİ (İHA) - Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıktı, vatandaşalar dışarıya akın etti

DENİZLİ - Denizli'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle meydanlar, caddeler ve parklarda yoğunluk yaşandı. Güneşin ve sıcak havanın keyfini çıkaran vatandaşlar, son baharın ortasında yalancı baharı yaşadı.

Denizli'de gün içerisinde sıcaklık 28 derece ölçüldü. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, il merkezinin yanı sıra ilçelerde de etkili oldu. Denizli'de sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, yeşil alan ve parklarda zaman geçirdi. Kent merkezindeki sıcaklık, Ekim olmasına rağmen 28 dereceye kadar çıktı. Son bahar mevsiminin ortasında olunmasına rağmen halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkları fırsat bilen vatandaşlar, parklara ve çarşı merkezine akın ederek güzel havanın tadını çıkartı.

Arkadaşıyla gezinti yapan Nur Akbey, evden bunaldığı ve dışarıya stres atmak için çıktığını belirterek, "Hava sıcak olduğu için çıktık. Tabi bunaldık ve kendimizi direk dışarıya attık. Evde başka yapacak bir şey yoktu. Biz de dışarı çıktık" dedi.

Güzel havayı fırsat bilip dışarı çıkan Süleyman Solak ise, "Hafta sonu tabi iş yoğunluğunu fırsat bilerek havanın güzel olmasında dolayı dışarıya çıktık. Dışarıda işimizi gücümüzü ve alışverişimizi yapalım dedik. Herkes hafta sonunu dışarda değerlendiriyoruz. Gezmek için bir fırsat açıkçası " diye konuştu.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıktı, vatandaşalar dışarıya akın etti

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıktı, vatandaşalar dışarıya akın etti

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıktı, vatandaşalar dışarıya akın etti

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıktı, vatandaşalar dışarıya akın etti
İhlas Haber Ajansı / Atilla Özer - Son Dakika Haberleri
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