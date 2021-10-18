Hastasının saldırısına uğrayan diş hekimi: Serbest kalınca taciz mesajlarına devam etti

Yenişehir ilçesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görevli diş hekimi Ömer Erdinç Erdaş, 14 Ekim günü saat 14.00 sıralarında diş tedavisi yaptığı hastasının, 'yanlış tedavi' uyguladığı gerekçesiyle 14 Ekim'de sözlü ve fiziki saldırısına uğradı. Sağlık çalışanları ve meslektaşlarının araya girmesiyle saldırganın elinden kurtarılan Erdaş, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Diyarbakır Diş Hekimleri Odası Başkanı Yılmaz Sağır, sağlıkta şiddetin can yakmaya devam ettiğini belirterek, "Meslektaşımızı darbeden şahıs, şikayet üzerine karakola götürülüp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. Savcılığa sevk edilmesi kanunda açık bir şekilde belirtildiği halde, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılması, sağlıkta şiddet yasasının uygulanmadığının kanıtıdır. Cezasızlığın ve yasanın uygulanmamasının verdiği öz güvenle saldırgan, sahte sosyal medya hesaplarıyla meslektaşımızı taciz ve tehdit etmeye devam etmiştir. Bizler şiddetle yüz yüze kalan dostlarımıza ve tüm sağlık emekçilerine sahip çıkmaktan vazgeçmeyeceğiz. Umarız bu son olur ve bir daha böyle üzücü durumlar için bir araya gelmeyiz. Olayın takipçisi olacağımızı belirtmek istiyoruz" diye konuştu.