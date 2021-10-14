Hastaneye randevu alamayanlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi
Devlet hastanelerine randevu almak isteyen bazı vatandaşlar, "Randevu bulunamamıştır" ekranıyla karşılaştı. Tepkilerini sosyal medyadan dile getiren vatandaşlar duruma isyan etti.
Koronavirüs salgınıyla hastanelerin yükü iyice artarken diğer hastalıklardan hastaneye gitmek isteyen vatandaşlar bir türlü randevu alamıyor.
SESLERİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURMAYA ÇALIŞTILAR
Seslerini sosyal medyadan duyurmaya çalışan vatandaşlar, bir çaresi bulunması konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da seslendi. Kimi kullanıcılar da yoğunluğun sağlık personellerine uygulanan şiddet sonrası gelen istifalar nedeniyle olduğunu savundu.
İKİ ETİKET İLK SIRALARA YERLEŞTİ
Sosyal medya platformu Twitter'da #RandevuAlınamıyor ve # Mhrs etiketleri gündemde ilk sıralara yerleşti.
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