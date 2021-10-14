Hastaneye randevu alamayanlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi - Haberler
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Hastaneye randevu alamayanlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi

Haberler.com - Haberler | Sağlık
Hastaneye randevu alamayanlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi

Devlet hastanelerine randevu almak isteyen bazı vatandaşlar, "Randevu bulunamamıştır" ekranıyla karşılaştı. Tepkilerini sosyal medyadan dile getiren vatandaşlar duruma isyan etti.

Koronavirüs salgınıyla hastanelerin yükü iyice artarken diğer hastalıklardan hastaneye gitmek isteyen vatandaşlar bir türlü randevu alamıyor.

SESLERİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURMAYA ÇALIŞTILAR

Seslerini sosyal medyadan duyurmaya çalışan vatandaşlar, bir çaresi bulunması konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da seslendi. Kimi kullanıcılar da yoğunluğun sağlık personellerine uygulanan şiddet sonrası gelen istifalar nedeniyle olduğunu savundu.

Hastaneye randevu alamayanlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi

İKİ ETİKET İLK SIRALARA YERLEŞTİ

Sosyal medya platformu Twitter'da #RandevuAlınamıyor ve # Mhrs etiketleri gündemde ilk sıralara yerleşti.

Hastaneye randevu alamayanlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi

Hastaneye randevu alamayanlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi

Hastaneye randevu alamayanlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi

Hastaneye randevu alamayanlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi

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Haber: Hastaneye randevu alamayanlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi - Haberler
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