Hastanede park yeri kavgasının ardından kaçan adam 2 kişiyi ezdi - Haberler
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Hastanede park yeri kavgasının ardından kaçan adam 2 kişiyi ezdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hastanede park yeri kavgasının ardından kaçan adam 2 kişiyi ezdi

Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kadınla park yeri tartışmasına giren adam, büyüyen kavgadan kaçarken biri çocuk 2 kişiyi ezdi.

ANKARA (İHA) - Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kadınla park yeri tartışmasına giren adam, büyüyen kavgadan kaçarken biri çocuk 2 kişiyi ezdi.

Olay, Keçiören'de bulunan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, bir adam ve kadın park yeri yüzünden tartışmaya başladı. İkili tartışması vatandaşların da olaya dahil olması sonucunda kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir türlü sakinleştirilemeyen adam aracına binerek olay yerinden uzaklaşmak isterken bu esnada aracıyla bir çocuğu ezdi. Yeğeninin ezildiğini gören bir başka kişiye o tarafa doğru koştuğu esnafa aynı araç çarptı. Çarpışmanın etkisiyle havaya fırlayan adam yere düşerek kafasını asfalta çarptı. Aracıyla 2 kişiyi ezen adam, olay yerinden hızla uzaklaştı.

Hastane otoparkında gerçekleşen olaya, 112 ekipleri anında müdahale etti. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kafasını asfalta çarpan adamın ise beyin kanaması sonucu yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

(Mustafa Cenik - Nurullah Geylani/İHA)

Hastanede park yeri kavgasının ardından kaçan adam 2 kişiyi ezdi

Hastanede park yeri kavgasının ardından kaçan adam 2 kişiyi ezdi

Hastanede park yeri kavgasının ardından kaçan adam 2 kişiyi ezdi

Hastanede park yeri kavgasının ardından kaçan adam 2 kişiyi ezdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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