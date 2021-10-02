Hastanede korku dolu anlar kamerada... Madde bağımlısı, kırık bardakla hemşirelere dehşeti yaşattı - Haberler
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Hastanede korku dolu anlar kamerada... Madde bağımlısı, kırık bardakla hemşirelere dehşeti yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Madde bağımlısı, kırık bardakla hemşirelere dehşeti yaşattı.

Madde bağımlısı, kırık bardakla hemşirelere dehşeti yaşattı... Yaşanan güvenlik kamerasına böyle yansıdı

MALATYA - Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne gelen madde bağımlısı bir kişi burada görevli 3 hemşireyi kırdığı bardağın cam kırıkları ile rehin aldı. 20 dakika boyunca hemşirelere dehşet yaşatan şahsın, polis ve güvenlik ekiplerinin müdahalesi ile etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Dün gece hastanenin acil servisinde yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, 112 ambulansı ile hastaneye getirilen bir genç, daha sonra eline geçirdiği bir bardağı kırarak dinlenme odasında bulunan hemşirelerin yanına girdi. Burada 3 hemşireyi kırık cam parçası ile rehin alan madde bağımlısı genç yaklaşık 20 dakika sonra hastanenin güvenlik görevlileri ve polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Şok yaşayan hemşirelerde herhangi bir yaralanma olmazken, gözaltına alınan şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

(HE-LO-SO-Y)

Hastanede korku dolu anlar kamerada... Madde bağımlısı, kırık bardakla hemşirelere dehşeti yaşattı

Hastanede korku dolu anlar kamerada... Madde bağımlısı, kırık bardakla hemşirelere dehşeti yaşattı

Hastanede korku dolu anlar kamerada... Madde bağımlısı, kırık bardakla hemşirelere dehşeti yaşattı

Hastanede korku dolu anlar kamerada... Madde bağımlısı, kırık bardakla hemşirelere dehşeti yaşattı
İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Son Dakika Haberleri
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 Madde bağımlısı genç, kırık bardakla 3 hemşireyi rehin aldı

Madde bağımlısı genç, kırık bardakla 3 hemşireyi rehin aldı
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Haber: Hastanede korku dolu anlar kamerada... Madde bağımlısı, kırık bardakla hemşirelere dehşeti yaşattı - Haberler
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