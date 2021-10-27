Hasan Kalyoncu Üniversitesi "2021-2022 Akademik Yılı Açılış ve Ödül Töreni" KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Katılımı ile Gerçekleşti

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan "2021-2022 Akademik Yılı Açılış ve Ödül Töreni"nde öğrencilerle bir araya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, "Fahri Bilim Doktoru" unvanı tevcih edildi ve ilk dersin ardından, 2020 yılında üniversitenin akademik performansına en çok katkı sunan akademisyenler ödüllendirildi.

HKÜ'DEN KKTC CUMHURBAŞKANI'NA FAHRİ DOKTORA

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan 2021-2022 Akademik Yılı Açılış ve Ödül Töreni'nde, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Senatosu kararı ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a "Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler" alanında "Fahri Bilim Doktoru" unvanı tevcih edildi. Fahri doktora tevcih töreninin ardından Cumhurbaşkanı Tatar, HKÜ Öğrencileri ile "Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türklerinin Ada'da Varoluş Mücadelesi" konulu ilk açılış dersini gerçekleştirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Bugün sizlerle büyük başarılara imza atmış olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde bulunmaktan çok mutluyum. Yeni akademik yılın çok başarılı geçmesini temenni ediyorum. " diye belirten Tatar "Cumhurbaşkanı olarak asli görevim; devleti, egemenliği, halkın hak ve çıkarlarını korumak ve anavatan Türkiye ile olan sarsılmaz bağları daha da güçlendirmektir. Anavatan Türkiye ile belirlediğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı et ve tırnak gibidir" diyerek Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'nin geçmişten bugüne siyasi ilişkilerini anlattı.

Açılışta katılımcılara hitap eden HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Cemal Kalyoncu: "Tarihi İpek Yolu üzerinde kurulu modern eğitim yuvamızda, eğitim öğretim konusunda mümkün olan en iyi imkanları sağlamanın gayreti içerisindeyiz. Başarılı bilimsel çalışmalarıyla üniversitemizi temsil eden; ülkenin, bölgenin ve Gaziantep'in gelişmesine öncülük ederek eğitime katkı sağlayan değerli öğretim üyelerimizin, başarılarını yeni akademik dönemde de sürdürülebilir kılacaklarından emin olarak kendilerini yürekten kutluyorum. 12 yıl önce eğitim hayatına başlayan Üniversitemizden bugüne kadar 13 bin 163 öğrencimizi mezun ettik. Mezun olan öğrencilerimizle iş hayatının her sektöründe, bünyemiz içindeki şirketlerimizde ve fabrikamızda zaman zaman karşılaşıyor ve hepsiyle gurur duyuyorum. İyi eğitilmiş, bilgi teknolojilerini kullanabilen, üretkenliği yüksek, nitelikli işgücünün her zaman kalkınmada rolü önemlidir. Sizlerin de edineceğiniz bilgi ve donanımla ülkemize büyük katkılar sunacağınızdan eminim" ifadelerini kullandı.

Açılışta konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli; "Geçtiğimiz yıl COVID-19 salgını sürecinde, uyguladığı hibrit eğitim modeli örnek olan ve bu yıl yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte, üniversite tercih dönemi sonrasında %95 yerleştirme doluluk oranı ile dikkatleri üzerine çeken üniversitemizin 2021-2022 Akademik Yılı açılışını yapmanın heyecanını yaşıyoruz. HKÜ olarak; toplum, sanayi, şehrimiz, bölgemiz ve ülkemize değer üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz, ülkesi ve vatanı için çalışanları her daim takdir ediyoruz. Nitekim bugün, yapmış olduğu çalışmalarla KKTC'nin meşru haklarının savunulmasına ve Türkiye'nin Akdeniz'deki menfaatlerinin korunmasına büyük katkı sağlayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a 'Fahri Doktor' unvanı tevcih etmekten onur duyuyoruz. Ayrıca, gerçekleştirdikleri bilimsel faaliyetler ile üniversitemizin akademik performansına katkıda bulunan akademisyenlerimizi de ödüllendirerek yüreklendiriyoruz" dedi.

Katılımcılar tarafından büyük beğeni toplayan 'Kıbrıs Türküsü' resitalinin de yer aldığı törene; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Cemal Kalyoncu, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HKÜ Mütevelli Heyet Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, protokol mensupları, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

AKADEMİSYENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Yaptıkları bilimsel çalışmalar ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin akademik performansına en çok katkıyı sunan öğretim elemanları, törende ödül heyecanı yaşadı. Bu kapsamda; saygın indeksli dergilerde en çok yayın yapan, saygın indeksli dergilerde en çok atıf alan, TÜBİTAK proje başvuruları kabul edilen, ulusal/uluslararası patenti tescillenen, akademik teşvik puanı en yüksek olan ve akademik unvanları yükseltilen akademisyenlere ödülleri takdim edildi.

"2021-2022 Akademik Yılı Açılış ve Ödül Töreni", toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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