Hande Fırat kaza mı geçirdi, sağlık durumu nasıl? Hande Fırat'a ne oldu?

Hande Fırat'ın sağlık durumu nasıl? Hande Fırat'a ne oldu? sorularının yanıtı son dakika haberler inin ardından araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

HANDE FIRAT'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Cnn Türk'teki Gece Görüşü programının sunucusu Hande Fırat, Ankara-İstanbul yolunda ciddi bir kaza geçirdi.

Ankara-İstanbul yolunda bir tırdan kopan tekerlek, Hande Fırat'ın aracına çarptı. Büyük hasar alan aracın içinde Hande Fırat'ın yanı sıra eşi Murat Özvardar, koruma görevlisi ile şoförünün bulunduğu öğrenildi. Kazada hiç kimse yara almadan kurtuldu.

ARAÇ AĞIR HASAR GÖRDÜ

Medyaradar'ın haberine göre; otobanda Bolu tüneline yaklaştıkları sırada Fırat'ın şoförünün kullandığı araca önündeki tırdan kopan tekerlek çarptı. Kazada Hande Fırat'ın da içinde bulunduğu araç ağır hasar gördü.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Araçtaki hava yastıkları sayesinde kurtulan Fırat, eşi Murat Özvardar ve koruma görevlisi ile şoförünün sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

"ALLAH KORUDU"

Hande Fırat, "Neye uğradığımızı şaşırdık önümüzden giden tırın jantı çürümüş. Çift tekeri yerlerinden kopup birden camımıza vurdu. Bizi Allah korudu" dedi.

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