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Hakkari'de Yunus Emre'yi anma etkinliği

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Hakkari'de Yunus Emre'yi anma etkinliği

Hakkari'de Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma etkinlikleri saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinliğe Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Büyükelçi Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, Vali Yardımcıları Mustafa Emre Kılıç, Mustafa Berat Kasımoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ömer Pakiş, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve dernek temsilcileri katıldı.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Genel Direktörü Büyükelçi Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı. Daha sonra sahne alan Mehmet Kemiksiz, ilahi ve eserler seslendirdi. Anma etkinlikleri hediye taktimi ve hatıra fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - HAKKARİ

Hakkari'de Yunus Emre'yi anma etkinliği

Hakkari'de Yunus Emre'yi anma etkinliği

Hakkari'de Yunus Emre'yi anma etkinliği

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Haber: Hakkari'de Yunus Emre'yi anma etkinliği - Haberler
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