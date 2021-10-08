Hakkari'de maden ocağındaki göçükte ölen 2 işçinin cenazeleri Adana'da defnedildi

KOZAN, ADANA (AA) - Hakkari'de maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden 2 işçinin cenazeleri memleketleri Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Kozan Devlet Hastanesi morgundan alınan Zekeriya Yıldız'ın (55) cenazesi, Mahmutlu Mahallesi'ndeki evine getirilerek helallik alındı.

Evli ve 1 çocuk babası olan Yıldız'ın cenazesi, daha sonra Kozan Asri Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından gözyaşları arasında defnedildi.

Fedai Büyüköztürk'un cenazesi de (51) Bağlar Mahallesi'ndeki evinden alınan helallik sonrası Ağlıboğaz Mahallesi mezarlığına getirildi. Burada kılınan namazın ardından Büyüköztürk'ün cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Hakkari'deki özel bir maden ocağında 2 gün önce meydana gelen göçükte 3 işçi enkaz altında kalmış, yaralılardan 2'si hastanede hayatını kaybetmişti.