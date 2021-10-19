Hakkari'de gümrük kaçağı 3 bin 960 paket sigara ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkari'de gümrük kaçağı 3 bin 960 paket sigara ele geçirildi

AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel
Hakkari'de gümrük kaçağı 3 bin 960 paket sigara ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir kamyonette gümrük kaçağı 3 bin 960 paket sigara ele geçirildi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir kamyonette gümrük kaçağı 3 bin 960 paket sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçenin Alan köyü Cevizpınar mevkisinde dün yapılan yol kontrolünde bir kamyonetin kasasında gümrük kaçağı 3 bin 960 paket sigara ele geçirildi.

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title