- HAK-İŞ Emek Temalı 2. Fotoğraf Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu

ANKARA - HAK-İŞ Konfederasyonu Kültür Sanat Komitesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen HAK-İŞ Emek Temalı 2. Fotoğraf Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen HAK-İŞ Emek Temalı 2. Fotoğraf Yarışması ödülleri HAK-İŞ Genel Merkezi'nde düzenlenen ödül töreniyle sahiplerini buldu. Yarışmaya katılan 1500 fotoğraftan ilk 4'e giren fotoğraf sahiplerine ödülleri verildi.

"Bakmakla görmek arasındaki farkı bizler anlayamayız"

Programın açılışında konuşma gerçekleştiren Arslan, "Bakmakla görmek arasındaki farkı bizler anlayamayız. İşte onu yapanlar bu işi bir sanat olarak, bu işi bir tekniğini ve esasını bilen insanlara ait. O nedenle bakmakla görmek arasındaki farkı bize gösteren sanatçılarımıza, fotoğrafçılarımıza bir kez daha buradan teşekkür etmek istiyorum. Özellikle sendikalarımızdan, kardeşlerimizin, sendikacılarımızın ki bazıları sendikalarımızın yönetim kurullarında görev aldığını öğrendim. Bu arkadaşlarımızın kendi fotoğraflarıyla katılmış olmaları da bizi ayrıca mutlu ediyor. Tam da biz bunu istiyoruz. HAK-İŞ olarak biz kültür ve sanat konusunda da sorumluluklarımızın olduğunun bilincinde ve bunu hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Bu fotoğraflar bizim için inanılmaz bir arşiv olacak"

Yarışmaya katılan fotoğraflardan bazılarını arşiv olarak kullanacaklarını dile getiren Arslan, şu ifadelere yer verdi:

"100 fotoğrafımız sergiye çıktı. Onlar için de gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Daha fazlasını seçmek mümkün ama yerimiz de imkanlarımız da bu alanda sınırlı. O 100 arkadaşımızın da hatırlandığı, onların da bir şekilde bu emeklerinin boşa gitmediğine ait sembolik bir kısım desteklerimiz de var. Yarışma içerisinde ilk 4'e giren arkadaşlarımızı ayrıca tebrik ediyorum. Geçen yıllar yaptığımız gibi zaman zaman konfederasyonumuzun bazı etkinliklerinde bu fotoğrafları orada sergileyeceğiz. Bizim için inanılmaz bir arşiv olacak. 8 10 yıl sonra arşivlerimize belki dünyanın en nadide fotoğraflarının olduğu büyük bir arşive mutlaka kavuşacağız. Ben inanıyorum bu hızda gidersek uluslararası bir yarışma çok da uzak değil. Bunu gerçekleştirebiliriz".

Birincilik ödülü "Emek" eserine

Yarışmada, birincilik ödülü Sare Kural'ın "Emek", ikincilik ödülü Serdar Şeker'in "Ekim, üçüncülük ödülü Zülfü Gül'ün "Alın Teri" adlı eserlerine verildi. İsa Cida'nın "Sabun İşçisi adlı eseri ise HAK-İŞ Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Ödüllerin törenle eser sahiplerine verilmesinin ardından, yarışmada sergilemeye uygun görülen 100 eserin yer aldığı serginin açılışı kurdele kesilerek yapıldı.