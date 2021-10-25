Hafik'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hafik'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA / Muzaffer Akyüz - Haberler | Güncel
Hafik'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

HAFİK, SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sivas'tan Zara istikametine seyreden Mehmet Eroğlu yönetimindeki 58 NY 163 plakalı hafif ticari araç, Yarhisar köyü yakınlarında, aynı yönde ilerleyen Behzet Cühendioğlu idaresindeki plakası belirlenemeyen traktörün römorkuna çarptı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçta bulunan Şevki Erdoğan, Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesine kaldırıldı.

Hafik'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Hafik'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Hafik'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA / Muzaffer Akyüz - Son Dakika Haberleri
64 kişinin ölümüyle sonuçlanan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt, yeniden sular altında kaldı

64 kişinin ölümüyle sonuçlanan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt, yeniden sular altında kaldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

title