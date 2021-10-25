Hafik'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı
AA / Muzaffer Akyüz - Haberler | Güncel
Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
HAFİK, SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sivas'tan Zara istikametine seyreden Mehmet Eroğlu yönetimindeki 58 NY 163 plakalı hafif ticari araç, Yarhisar köyü yakınlarında, aynı yönde ilerleyen Behzet Cühendioğlu idaresindeki plakası belirlenemeyen traktörün römorkuna çarptı.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçta bulunan Şevki Erdoğan, Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesine kaldırıldı.