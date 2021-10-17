Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı; kutudaki güvercinler havalandı

Kaza, saat 11.00 sıralarında İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara Caddesi'nde sürücü Erkan Alan'ın (30) kullandığı 16 ALB 724 plakalı hafif ticari araç, Gazi Magosa Caddesi'nden çıkan Suriye uyruklu Rawad Alazab (19) idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet 60 metre sürüklenerek bariyerlere çarptı.

Kaza sırasında motosikletteki yolcunun kucağındaki kutu içindeki 2 güvercin de çarpmanın etkisiyle havalandı. Kaza anı ve güvercinlerin uçtuğu anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin savrulduğu, sürücü ile arkasındaki kişinin yola düşmesi ve çarpmanın şiddetiyle kutudan çıkan güvercinlerin uçtuğu anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturması sürüyor.