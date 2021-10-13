Hadim'de GES projesi inşaatına başlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hadim'de GES projesi inşaatına başlandı

AA / Ramazan Bilgili - Haberler | Güncel
Hadim'de GES projesi inşaatına başlandı

Konya'nın Hadim ilçesinde güneş enerji santrali (GES) projesinin inşaatına başlandığı bildirildi.

KONYA (AA) - Konya'nın Hadim ilçesinde güneş enerji santrali (GES) projesinin inşaatına başlandığı bildirildi.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, yaptığı açıklamada, güneş enerji santralinin yenilenebilir enerji açısından önemli olduğunu söyledi.

GES tamamlandıktan sonra üretilecek olan enerjinin MEDAŞ'a verileceğini ve karşılığında belediyenin tüm enerji giderlerinin karşılanacağını aktaran Hadimioğlu, şunları kaydetti:

"Dünyamızda küresel ısınma ve iklim değişikliği sorununun bilincindeyiz. Bu sebeple elimizden geldiğince doğa dostu, çevreci ve yenilenebilir enerji üretimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda ilçemizde 21 bin metrekare alan üzerine 925 KW gücünde GES'in kurulumuna başladık. Bugün itibariyle panellerin yerleştirilmesi devam ediyor. Santralin tamamlanmasının ardından kendi elektriğimizi güneşten üreteceğiz."

Hadimioğlu, projesinin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere herkese teşekkür etti.

AA / Ramazan Bilgili - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Hulusi Akar Ahmet Davutoğlu Devlet Bahçeli
Magazin Ece Üner Seda Sayan İdo Tatlıses İbrahim Tatlıses
Spor Stefan Kuntz Cristiano Lewis Hamilton Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Yemek Tarifleri Rüya Tabirleri Cengiz Ergün Amelia Hamlin Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hadim'de GES projesi inşaatına başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 11:30:32. #1.11#