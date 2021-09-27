Kılıçdaroğlu'ndan Başkan Savaş'a hizmet teşekkürü - Haberler
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Kılıçdaroğlu'ndan Başkan Savaş'a hizmet teşekkürü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Kılıçdaroğlu'ndan Başkan Savaş'a hizmet teşekkürü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın sınırlı kaynakları çok verimli kullandığını belirterek, "Çalışmalarınızdan çok memnunuz. Güzel hizmetleriniz için size teşekkür ederim" dedi.

HATAY (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın sınırlı kaynakları çok verimli kullandığını belirterek, "Çalışmalarınızdan çok memnunuz. Güzel hizmetleriniz için size teşekkür ederim" dedi.

Hatay'da iş adamları, tarım sektörü temsilcileri, apartman görevlileri ve muhtarlarla buluşan Kılıçdaroğlu, daha sonra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı makamında ziyaret etti. Başkan Savaş, Orta Doğu'da yaşanan kaosun sosyolojik, psikolojik ve ekonomik olumsuz yansımalarını derinden hissettiklerini belirterek, "10 yıldır şartların daha da zorlaştığı bir ortamda hizmet üretmeye çalışıyoruz. Yaptığımız en önemli çalışma Hatay'ın birlik, beraberlik ve bütünlüğünü gerçekleştirmek ve aynı zamanda geleceğe umutla bakmasını sağlamaktır" dedi.

Hatay'ın bir şantiye alanı gibi olduğunu vurgulayan Savaş, "Erzin'den Yayladağı'na kadar her yerde özellikle altyapı çalışması yürütüyoruz. Göreve geldiğimizde yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon şebekesi, arıtma tesisi olmayan ilçelerimiz vardı. Şu anda 13. arıtma tesisini yapıyoruz. Sanayi sitelerinin altyapısını, yollarını ve ihtiyaçlarını biz gideriyoruz. Gidecek çok yolumuz, atacak çok adımımız var" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarının zor şartlar altında olmalarına rağmen şikayet etmeden görev yaptığını belirtti. Kılıçdaroğlu, yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Savaş'a teşekkür ederek, "Var olan kaynakları en verimli şekilde kullanarak hizmet etmeniz Hatay halkının takdirini almış. Yaptıklarınızı görüyor, yakından takip ediyoruz. Sınırlı kaynaklarınızı çok verimli kullanıyorsunuz. Görevinizi başarıyla yapıyorsunuz. Yerel yönetimle halk arasında sıcak, samimi ve güvene dayalı bir ilişki kurmuşsunuz. Çalışmalarınızdan çok memnunuz. Güzel hizmetleriniz için size teşekkür ederim" dedi. - HATAY

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Haber: Kılıçdaroğlu'ndan Başkan Savaş'a hizmet teşekkürü - Haberler
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