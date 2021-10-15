Gurur Aydoğan kimdir? Gurur Aydoğan kimin oğlu, kaç yaşında? Gurur Aydoğan nereli, biyografisi! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gurur Aydoğan kimdir? Gurur Aydoğan kimin oğlu, kaç yaşında? Gurur Aydoğan nereli, biyografisi!

Haberler.com - Haberler | Gündem
Gurur Aydoğan kimdir? Gurur Aydoğan kimin oğlu, kaç yaşında? Gurur Aydoğan nereli, biyografisi!

Usta oyuncu Oya Oydoğan'ın oğlu olan Gurur Aydoğan'ın hayatı merak edildi. 8 Kasım 1988 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Latif Demirbağ'dır. Peki, Gurur Aydoğan kimdir? Gurur Aydoğan kimin oğlu, kaç yaşında? Gurur Aydoğan nereli? Gurur Aydoğan hayatı ve biyografisi nedir?

Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra sektöre ilk olarak yapım tarafında başladı. Çeşitli projelerde yer alan Gurur Aydoğan oyunculuk çalışmalarına Craft Oyunculuk Atölyesi'nde başladı. Peki, Gurur Aydoğan kimdir? Gurur Aydoğan kimin oğlu, kaç yaşında? Gurur Aydoğan nereli? Gurur Aydoğan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

GURUR AYDOĞAN KİMDİR?

Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, 8 Kasım 1988 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Latif Demirbağ'dır.

Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra sektöre ilk olarak yapım tarafında başladı. Çeşitli projelerde yer alan Gurur Aydoğan oyunculuk çalışmalarına Craft Oyunculuk Atölyesi'nde başladı. 2 yıllık eğitim süreci boyunca; İpek Bilgin, Bahar Kerimoğlu, Deniz Erdem, Çağ Çalışkur, Tuğrul Tülek, Can Kılcıoğlu'ndan temel oyunculuk, kamera önü oyunculuk ve ileri oyunculuk eğitimleri aldı. Eric Morris Methodu üzerine çalıştı. Eş zamanlı olarak 35 Buçuk Sanat Evi'nde de; Vahide Perçin, Altan Gördüm, Uğur Demirpehlivan, Ersin Umulu gibi isimlerden temel oyunculuk, kamera önü oyunculuk ve seslendirme eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine 2014 yılında Fox Tv'de yayınlanan yapımcılığını Avşar Film in yaptığı 'Not Defteri' adlı dizide başladı.

2015 yılında 'Sen Benimsin' adlı dizide Hakan Karakteri'ni canlandırdı. Son olarak 2016 yılında ise Kanal D de yayınlanan 'Kanıt: Ateş Üstünde' adlı dizide Ömer Karakteri'ni canlandırdı. 2018 yılında vizyona giren Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filminde de rol aldı.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Mustafa Keser Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Lewis Hamilton Ferdi Kadıoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Kadir Topbaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gurur Aydoğan kimdir? Gurur Aydoğan kimin oğlu, kaç yaşında? Gurur Aydoğan nereli, biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 01:20:01. #1.17#