Gurbetçilerden evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü Pkk tarafından kaçırıldığını belirtip HDP il binası önünde eylem yapan aileleri Almanya, Avusturya ve İsviçre'den gelen gurbetçiler ziyaret edip desteklerini iletti.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirtip, HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde oturma eylemine başladı. 238 ailenin 787 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 32 oldu.

6 yıl önce 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için HDP il binası önündeki eylemini sürdüren Süleyman Aydın ise Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçilerin geldiğini dile getirerek, "Dünya feryadımızı duydu. Bir tek HDP duymadı bizi. Biz burada evlatlarımızın yolunu sonuna kadar gözleyeceğiz. Çocuklarımızı getirsinler, bizden ne istiyorlar. Eğer biraz vicdanları varsa artık gelsinler bize sahip çıksınlar. Bizim çocuklarımızı PKK'dan istesinler. PKK ile aralarına mesafe koysunlar. Çünkü PKK'dan kimseye hayır gelmez. PKK çocuklarımızı öldürüyor. Çoluk çocuk demeden herkesi katlediyorlar. Biz burada sonuna kadar devletimize güveniyoruz" diye konuştu.