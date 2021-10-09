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Güngören'de Ekin Uzunlar rüzgarı esti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat
Güngören'de Ekin Uzunlar rüzgarı esti

Güngören Belediyesi'nin düzenlediği 'Kültür Sanat Sezonu Açılış Konseri'nde Ekin Uzunlar rüzgarı esti.

Güngören Belediyesi'nin düzenlediği 'Kültür Sanat Sezonu Açılış Konseri'nde Ekin Uzunlar rüzgarı esti. Karadenizli sanatçının sahne aldığı konser yoğun ilgi gördü.

Güngören Belediyesi, müzik dünyasının en sevilen isimlerinden olan Ekin Uzunlar'ı 'Kültür Sanat Sezonu Açılış Konseri'nde Güngören'de yaşayan vatandaşlar ile buluşturdu. Konsere gelen 3 bin kişi Güngören Spor Kompleksini doldurdu. Birçok vatandaşın eğlendiği konsere katılan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, "2021 2022 yılı Kültür Sanat Sezonumuzun açılışını yapıyoruz. Güzel bir konserle kalabalık ve çoşkulu ortamda sezonumuzu açıyoruz. İnşallah pandemiden sonra insanlarla kurallara uyarak bir araya gelebileceğimiz birçok etkinliklerle buluşacağız. Bu ikinci konserimiz. Bundan sonra da birçok sanatçımızı Güngören'e getireceğiz" diye konuştu. Ekin Uzunlar da vatandaşa, "Hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam ısınmak için buradayız. Sizinle olduğun için çok mutluyum" şeklinde seslendi.

"HORON OYNAYACAĞIM"

Konsere gitmeyi çok sevdiğini belirten 17 yaşındaki Beyzanur Anlar, "Ekin Uzunlar'ın da en büyük hayranlarındanım. Böyle etkinlikleri de çok seviyorum. Arkadaşlarımla geldik. Derslerimiz çok yoğun. Bu akşam burada kafa dağıtacağız" dedi.

Trabzonlu olduğunu söyleyen 19 yaşındaki Eren Baştepe ise "Ekin abimiz için geldik. Belediyemiz güzel bir organizasyon ayarlamış, biz de burayı boş bırakmadık" şeklinde konuştu.

Ekin Uzunlar'ın hemşehrisi olduğunu ifade eden 18 yaşındaki Cansu Buse Eser, sanatçıyı çok sevdiğini ve sırf onun için geldiğini söyledi. Horon oynamayı da çok sevdiğini belirten Eser, "Eğer horon oynatırlarsa sahneye bile çıkıp oynarım" dedi.


Güngören'de Ekin Uzunlar rüzgarı esti

Güngören'de Ekin Uzunlar rüzgarı esti

Güngören'de Ekin Uzunlar rüzgarı esti

Güngören'de Ekin Uzunlar rüzgarı esti

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Haber: Güngören'de Ekin Uzunlar rüzgarı esti - Haberler
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