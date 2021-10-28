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Güneydoğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı

AA / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Güncel
Güneydoğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı

Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman illerinin kuzeyi ile Siirt ve Şırnak çevrelerinde yarın sabah kuvvetli sağanak bekleniyor.

DİYARBAKIR (AA) - Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman illerinin kuzeyi ile Siirt ve Şırnak çevrelerinde yarın sabah kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, söz konusu kuvvetli yağışların yarın akşam etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Cüneyt Kemal Özkök - Son Dakika Haberleri
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