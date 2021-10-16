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GÜNDEM ÖZETİNE

AA / Ömer Olcay - Haberler | Güncel
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nde Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüşecek, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nde Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüşecek, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul edecek.

(İstanbul/12.00/15.15)

AA / Ömer Olcay - Son Dakika Haberleri
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