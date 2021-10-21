Güldür Güldür canlı izle! Show TV Güldür Güldür yeni bölüm canlı izle

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GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Güldür Güldür Show 275. bölümüyle ekranlara geldi. 7'den 70'e herkesin severek izlediği Güldür Güldür Show'da bu hafta da kahkaha tufanı var! Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW CANLI İZLE (20.00)

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW TEKRAR BÖLÜM İZLE!



GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW SON BÖLÜM SKEÇLERİ

• Ergen Baba: 04:05 -İlişkiye baba engeli.

• Arkadaş İdaresi: 28:48 - Yalan söylemek hiç bu kadar zor olmamıştı.

• Seçici Taksi: 51:25 - Taksici Hayati'nin gönlünde yatan müşteri.

• Olimpiyat Yemeği: 1:17:43 - Madalyanın rengine göre tavır değiştiren İbrahim.

• Ve Kazanan: 1:33:02 - Aradığınız galibiyete şu anda ulaşılamıyor.

• Kiralık Mağara: 1:50:16 - Emlakçıdan müstakil mağara.

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