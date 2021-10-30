GTA: San Andreas VR, Oculus Quest 2 İçin Çıkış Yapacak

Grand Theft Auto: San Andreas VR, perşembe günü yapılan Facebook Connect 2021 etkinliği sırasında resmen duyuruldu. Oculus Quest 2 cihazı için çıkartılacak oyun ile birlikte CJ'in macerasını alışılmışın dışında bir şekilde deneyimleyeceğiz. ya da deneyimleyenleri izleyeceğiz.

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GTA: 3, GTA: Vice City ve GTA: San Andreas'i kapsayan, "GTA Trilogy: Definetive Edition" adıyla yayımlanacak olan remastered bir süredir gündemimizi hali hazırda meşgul etmekteydi ancak Rockstar'ın klasik GTA eski oyunlarıyla ilgili planları henüz bitmiş değil gibi görünüyor.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Connect 2021 etkinliğinde projeyi "Gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan biri olduğunu düşündüğüm yapımın yeni versiyonu, oyunculara bu ikonik açık dünyayı deneyimlemek için yeni bir yol sunuyor." sözleriyle duyurdu.

San Andreas VR Projesi Üzerinde Uzun Yıllardır Çalışılıyor

Oculus'un resmi web sitesinde yayımladığı blog'a göre bu projenin üzerinde uzun zamandır çalışılmakta.

Sitede yer alan blog'ta San Andreas VR projesi için yazılanlar ise böyle:

"Bugün, Rockstar Games klasiği Grand Theft Auto: San Andreas'in Quest 2 için geliştirildiğini duyurduk. Los Santos, San Fierro ve Las Venturas'ı deneyimlerken yeni bir bakış açısı kazanın. Bu, yıllardır üzerinde çalışılan bir proje hakkında sizlere daha fazla şey göstermek için sabırsızlanıyoruz."

Uzun zamandır üzerinde çalışılan bir proje olmasına rağmen oyuna dair bir görsel veya başka bir detay henüz paylaşılmadı.

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