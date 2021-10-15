GTA Online yama notları: GTA 3'ün 20. yıldönümüne özel ücretsiz tişört

Haftalık Gta Online yama notlarında, GTA 3'ün 20. Yıl dönümünü kutlayan ücretsiz bir oyun içi tişörtünün yanı sıra bu hafta oynayan herkese yeni bir bonus ve ödül turu dağıtılıyor.

Bu haftanın bir diğer GTA Online güncellemesinde, Sumo modunda zafere giden yol çarpmak için terch ettiğiniz aracı kullandığınız için 3 kat ödül takviyesi verilecek veya ruh haliniz için biraz şiddetli geliyorsa, Gerald'ın Last Play görevleri, Gerald Contact görevleri ve Special Vehicle Work görevlerinde çifte ödül de alabilirsiniz.

Yeni LS Car Meet ödülü, önümüzdeki hafta altı farklı LS Car Meet serisi yarışında ilk üçe girerek puan alabileceğiniz Vapid Dominator ASP'dir. Her zamanki gibi test pistinde birkaç yeni araba var: Karin Sultan rs Classic, Übermacht Cypher ve Annis ZR 350. Bu arada, Dewbauchee Spectre bu hafta Lucky Wheel'deki en büyük ödül olarak çarkta yer almaktadır.

Son olarak yeni araçlar arıyorsanız, bu hafta sunulan tüm araç indirimlerini burada bulabilirsiniz:

Vapid Clique - 40% indirimde

The Lampadati Casco - 40% indirimde

Vapid Slamtruck - 30% indirimde

JoBuilt Hauler Custom - 30% indirimde

Yosemite Rancher - 30% indirimde

Declasse Moonbeam - 30% indirimde

Albany Primo - 30% indirimde

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