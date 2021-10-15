GTA Online yama notları: GTA 3'ün 20. yıldönümüne özel ücretsiz tişört - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GTA Online yama notları: GTA 3'ün 20. yıldönümüne özel ücretsiz tişört

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
GTA Online yama notları: GTA 3'ün 20. yıldönümüne özel ücretsiz tişört

Bu haftaki GTA Online yama notlarında yeni bir ödül ve bonuslar yer alıyor.

Haftalık Gta Online yama notlarında, GTA 3'ün 20. Yıl dönümünü kutlayan ücretsiz bir oyun içi tişörtünün yanı sıra bu hafta oynayan herkese yeni bir bonus ve ödül turu dağıtılıyor.

Bu haftanın bir diğer GTA Online güncellemesinde, Sumo modunda zafere giden yol çarpmak için terch ettiğiniz aracı kullandığınız için 3 kat ödül takviyesi verilecek veya ruh haliniz için biraz şiddetli geliyorsa, Gerald'ın Last Play görevleri, Gerald Contact görevleri ve Special Vehicle Work görevlerinde çifte ödül de alabilirsiniz.

Yeni LS Car Meet ödülü, önümüzdeki hafta altı farklı LS Car Meet serisi yarışında ilk üçe girerek puan alabileceğiniz Vapid Dominator ASP'dir. Her zamanki gibi test pistinde birkaç yeni araba var: Karin Sultan rs Classic, Übermacht Cypher ve Annis ZR 350. Bu arada, Dewbauchee Spectre bu hafta Lucky Wheel'deki en büyük ödül olarak çarkta yer almaktadır.

Son olarak yeni araçlar arıyorsanız, bu hafta sunulan tüm araç indirimlerini burada bulabilirsiniz:

  • Vapid Clique - 40% indirimde
  • The Lampadati Casco - 40% indirimde
  • Vapid Slamtruck - 30% indirimde
  • JoBuilt Hauler Custom - 30% indirimde
  • Yosemite Rancher - 30% indirimde
  • Declasse Moonbeam - 30% indirimde
  • Albany Primo - 30% indirimde

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Fuat Oktay Numan Kurtulmuş
Magazin Edis
Spor Ali Koç Hamit Altıntop Mesut Özil Schumacher
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Hakan Binbaşgil Mehmet Ali Erbil Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: GTA Online yama notları: GTA 3'ün 20. yıldönümüne özel ücretsiz tişört - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 15:07:39. #1.12#