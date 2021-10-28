MALATYA (İHA) - Gözlerinin arasındaki mesafe normalden daha fazla olan minik Ayşenur, sağlığına kavuştu

ANKARA - Dünya üzerinde sayılı ailede bulunan kalıtsal bir hastalık sebebiyle iki gözünün arasındaki mesafe normalden daha fazla olan 5 yaşındaki Ayşenur Yavuz, Ankara Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyon neticesinde sağlığına kavuştu.

Malatya'da yaşayan Nuriye ve Mustafa Yavuz çiftinin iki çocuğundan en küçüğü olan Ayşenur Yavuz, gözlerinin arasındaki mesafe normalden daha ayrık bir şekilde dünyaya geldi. Bu sağlık probleminin giderilmesi için çeşitli hastanelere başvuruda bulunan anne baba bir sonuca ulaşamadı. Problemlerini Sağlık Bakanlığı'na ileten aileye Ankara Şehir Hastanesi kapılarını açtı. Ankara Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ramazan Erkin Ünlü, Op. Dr. Hasan Murat Ergani, Op. Dr. Burak Yaşar ve ekibi tarafından ameliyata alınan minik Ayşenur'un gözlerinin arasındaki mesafe başarılı bir operasyon ile daraltıldı.

"Sağlık Bakanımız devreye girdi, Bakanımız, devletimiz bize sahip çıktı"

Minik Ayşenur'un babası Mustafa Yavuz, kızının gözlerinin normalden farklı göründüğü için dışarıda ve okulda farklı tepkiler aldığını belirterek, "Gözleri anormal göründüğü için özellikle küçük çocuklar kızıma tepkiyle yaklaşıyordu. Bu da onu üzüyordu. Kızım ağlayarak eve geliyordu" ifadelerini kullandı. Kızlarının tedavileri için çok fazla uğraştıklarını ve özel hastanelerin bu ameliyat için çok yüksek miktarda para istediğini kaydeden baba Yavuz, "Sağ olsun Sağlık Bakanımız devreye girdi, Bakanımız, devletimiz bize sahip çıktı. Maddi açıdan benim gücümün yetmeyeceği bir operasyonu, burada tek kuruş para vermeden devletimiz, yaptırdı. Sağlık Bakanımıza ve devletimize çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Minik Ayşenur ise şuan çok mutlu olduğunu, öğretmenini ve arkadaşlarını çok özlediğini dile getirdi.

"Bu sendrom dünyada dört ailede görülmüş"

Ayşenur'a uygulanan başarılı operasyonu yöneten Prof. Dr. Ramazan Erkin Ünlü, "Bu sendrom dünyada dört ailede görülmüş. Bu sendrom, özellikle hastanın kafa ve yüzündeki şekil bozukluklarıyla karakterize bir hastalık. Hastamızı en çok rahatsız eden şey, burun yapısının olmayışı, gözlerinin normalden çok daha ayrık görünmesiydi" şeklinde konuştu. Ayşenur'un sadece gözlerinin ayrık olmadığını aynı zamanda burun yapısının da sıkıntılı olduğunu belirterek, "Hasta sadece gözlerinin ayrık olmasından değil burnunun da düz olmasından sıkıntılıydı. Hastanın, kız çocuğu olması sebebiyle bu işin bizim için özel bir önemi vardı. Hazırlıklarımızı yaptık, hastayı davet ettik, ön tetkikleri istedik. Bu çok zor ameliyatı kendi yöntemimizle yapmayı başardık" açıklamasında bulundu.

"Kendi tekniğimizi uygulayarak hastamızın gözleri arasındaki aralığı 6 santimden 3 santime indirdik"

Bu tarz ameliyatların oldukça riskli olabildiğini, ancak ekibinin bu ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini kaydeden Prof. Dr. Ünlü, "Bu tarz ameliyatlarda genelde hastalarda küçük veya büyük ölçekli zararlar meydana gelebiliyor hatta hasta ameliyat masasında kaybedilebiliyor. Hastaya en az zararı vererek hatta hiç zarar vermeyerek ne yapabileceğimize ilişkin şablon hazırladık. Kendi tekniğimizi uygulayarak hastamızın gözleri arasındaki aralığı 6 santimden 3 santime indirdik. Standart tekniklerde 1,5-2 santime kadar yaklaşım söz konusu olurken hastaya hiçbir şekilde zarar vermeden göz kürelerini ve orbital yapıları 3 santim içeriye aldık. Aynı zamanda hastaya burun da yaptık" dedi.