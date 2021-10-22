Göz, Kulak ve Ortopedik Taramalar Üçüncü Yılında Devam Ediyor

TOKAT (Habermetre) - Vali Dr. Ozan Balcı, Valiliğimiz koordinesinde Milli Eğitim ve Sağlık Müdürlüklerimiz ile TOGÜ Tıp Fakültesi işbirliğiyle yürütülen Sağlık Tokat ve EğitimTokat Eğitimde Sağlık Hareketi kapsamında göz, kulak ve ortopedik taramaların üçüncü yılı açılışına katıldı.

Şehit Sinan Bilir Ortaokulu'nda düzenlenen programda proje ile ilgili bilgi verildi. Vali Dr. Ozan balcı, yaptığı konuşmada, proje ile anaokulundan liseye kadar okul çağındaki çocuklarda işitme, görme ve ortopedik hastalıkların erken yaşta fark edilmesinin ve tespit edilen hastalıkların tedavisinin yapılmasının hedeflendiğini söyledi.

Proje kapsamında iki yılda, 40 bin öğrenci tarandığını, 6 bin 097 öğrencinin ise tedavi edildiğini ifade eden Vali Dr. Ozan Balcı, "Çocuklarımızın akademik anlamda başarısının yanı sıra fiziksel ve zihinsel gelişimlerini de önemsiyoruz. Erken yaşlarda tespit edilen hastalıklar ufak müdahalelerle daha büyük hastalıkların ortaya çıkmasını engeller. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. " dedi. Vali Dr. Ozan balcı, programda öğrencilere ve proje ekibine kitap hediye etti.

Programa İl Milli Eğitim müdürü Murat Küçükali ve öğrenciler katıldı. 22 Ekim 2021 Haber -Foto: Gülay KARTAL

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