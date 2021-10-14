Gördes'te 46 ortaokul öğrencisinde gıda zehirlemesi şüphesi - Haberler
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Gördes'te 46 ortaokul öğrencisinde gıda zehirlemesi şüphesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gördes'te 46 ortaokul öğrencisinde gıda zehirlemesi şüphesi

Manisa'nın Gördes ilçesinde eğitim-öğretim veren bir ortaokulun 46 öğrencisi, okul dışında verilen yemekten yedikten kısa bir süre sonra rahatsızlandı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Gördes ilçesinde eğitim-öğretim veren bir ortaokulun 46 öğrencisi, okul dışında verilen yemekten yedikten kısa bir süre sonra rahatsızlandı. Kusma ve bulantı şikayeti olan 46 öğrenciden 19'u gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılırdı.

Edinilen bilgiye göre, Gördes Çiğiller 75. Yıl Ortaokulu'nda okuyan 46 öğrenci, öğle arasında okul dışında dağıtılan yemekten yedi. Yemeğin ardından mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayeti yaşayan 46 öğrenciden 19'u gıda zehirlenmesi şüphesiyle Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede gözlem altında tutulan öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastanede çocukların durumu hakkına bilgi alan veliler, çocukların durumlarının iyi olduğu ve yedikleri pilav ve ayrandan dolayı rahatsızlandıklarını belirtti.

Öte yandan, tavuklu pilav ve ayrandan oluşan yemeğin vatandaşlara dağıtılmadan önce öğle arasına çıkan öğrencilere verildiği, yaşanılan gıda zehirlenmesi şüphesinin ardından ise yemeğin iptal edildiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, gıdadan numune alındığı bildirildi. - MANİSA

Gördes'te 46 ortaokul öğrencisinde gıda zehirlemesi şüphesi

Gördes'te 46 ortaokul öğrencisinde gıda zehirlemesi şüphesi

Gördes'te 46 ortaokul öğrencisinde gıda zehirlemesi şüphesi

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Haber: Gördes'te 46 ortaokul öğrencisinde gıda zehirlemesi şüphesi - Haberler
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