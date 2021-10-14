Göller Ekspresi Isparta'da son 3 ayda 5 bin 334 kişiye hizmet verdi - Haberler
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Göller Ekspresi Isparta'da son 3 ayda 5 bin 334 kişiye hizmet verdi

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan - Haberler | Genel

Göller Ekspresi Isparta'da son 3 ayda 5 bin 334 kişiye hizmet verdi İzmir arasında seferlerine yeniden başlayan Göller Ekspresi, son 3 ayda 5 bin 334 kişiye hizmet verdi.

ISPARTA (İHA) - Göller Ekspresi Isparta'da son 3 ayda 5 bin 334 kişiye hizmet verdi

ISPARTA - İzmir arasında seferlerine yeniden başlayan Göller Ekspresi, son 3 ayda 5 bin 334 kişiye hizmet verdi.

2020 yılı mart ayında korona virüs salgınının Türkiye'de görülmesiyle birlikte Göller Ekspresi seferleri yaklaşık 2 yıl ara vermişti. Normalleşme dönemi kapsamında seferlerine 12 Temmuz'da yeniden başlayan Göller Ekspresi, vatandaşlar tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Göller Ekspresi son 3 ayda 5 bin 334 kişiye hizmet verdi.

Göller Ekspresi'ne en yoğun ilgi ağustos ayında yaşandı. Ağustos ayında Isparta'dan bin 197 kişi Göller Ekspresi'ni kullandı. Öte yandan Göller Ekspresi bilet fiyatları kişi başı 58 lira 50 kuruş, öğrenci 50 lira ve 65 yaş üstü vatandaşlar için 29 lira 50 kuruş olarak açıklandı. Göller Ekspresi, Isparta'dan akşam saat 22.30'da hareket ederken, İzmir'den ise sabah 06.44'de Isparta'ya geri hareket ediyor.

Göller Ekspresi Isparta'da son 3 ayda 5 bin 334 kişiye hizmet verdi

Göller Ekspresi Isparta'da son 3 ayda 5 bin 334 kişiye hizmet verdi

Göller Ekspresi Isparta'da son 3 ayda 5 bin 334 kişiye hizmet verdi

Göller Ekspresi Isparta'da son 3 ayda 5 bin 334 kişiye hizmet verdi
İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Göller Ekspresi Isparta'da son 3 ayda 5 bin 334 kişiye hizmet verdi - Haberler
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