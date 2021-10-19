TOROSLAR, MERSİN (İHA) - Mersin'de Toroslar Belediyesince Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yılına özel düzenlenen ' Yamaç Paraşütü Cumhuriyet Kupası' etkinliğinde, paraşütçü çiftin nikahları gökyüzünde kıyıldı.

Toroslar Belediyesinin Musalı Mahallesi'nde düzenlendiği 'Yamaç Paraşütü Cumhuriyet Kupası' etkinliğinde paraşütler, iki gün boyunca Toroslar'ın semalarını şenlendirdi, Türk bayrağını coşkuyla dalgalandırdı.

Pilotlar, 650 metreden 26 kilometrelik uçuş yaptı

Genel, spor, kulüp ve kadın klasmanlarında yapılan yarışlara Türkiye, Rusya, İran, Almanya, Bangladeş, Ukrayna ve Bulgaristan'dan 60 sporcu katıldı. Havada 3 tur atan pilotlar, 26 kilometrelik görev uçuşu gerçekleştirdi, adrenalin dolu anlarını da kameralarına yansıttı.

650 metre yükseklikten paraşütle uçanlar arasında Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da yer aldı. İlk kez paraşütle atlama deneyimini yaşayan Başkan Yılmaz, "Paraşütle ilk uçuşumu gerçekleştirdim. Profesyonel bir ekiple, ilçemizin eşsiz doğal güzelliği eşliğinde uçmak çok güzel ve keyifliydi. En ufak bir tedirginlik hissetmedim. Toroslar uçuyor" dedi.

Başkan Yılmaz, paraşütle gökyüzünde nikah kıydı

Toroslar Belediyesi Yamaç Paraşütü Cumhuriyet Kupası etkinliği, sürpriz bir nikah merasimine de sahne oldu. Etkinliğe katılan Serkan Gök ve Sevim Güneyli çifti, Başkan Yılmaz'dan nikahlarının gökyüzünde kıyılmasını talep etti. İlk uçuş deneyimini yaşayan Başkan Yılmaz, yamaç paraşütüyle semalarda süzülen genç çiftin nikahını telsiz aracılığıyla kıydı. Oldukça heyecanlı geçen uçuşun ardından çiftin nikahı, ilçenin yamaçlarında resmi olarak gerçekleştirildi.

Musalı Mahalle Muhtarı Hüseyin Tek ve Esenli Mahallesi Muhtar azası ve esnafı Şerafettin Çelikol ise dünyanın birçok ülkesinden gelen sporcuları mahallelerinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ve mahalle sakinlerinin de etkinliği çok sevdiklerini ifade ederek, Başkan Yılmaz'a teşekkür etti ve devamının yapılmasını istedi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Tecelli Aydın da Mersin'de ilk defa yamaç paraşütü mesafe yarışması düzenlediklerini kaydederek, bu ilki gerçekleştirdiği ve kente bir uçuş alanı kazandırdığı için Başkan Yılmaz'a teşekkür etti.

Ödül törenine geleneksel 'sinsin oyunu' damga vurdu

İki gün süren yarışlarından ardından dereceye girenlere ödülleri Musalı Mahallesi meydanında düzenlenen ödül töreni ile verildi. Programda konuşan Yılmaz, tüm sporcuları tebrik ederek, organizasyona emek ve destek veren herkese teşekkür etti.

'Yamaç Paraşütü Cumhuriyet Kupası' etkinliğinin yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Yılmaz, "Ben de ilk defa uçmanın keyfini yaşadım. Çok güzel bir deneyimdi. Köyümüzden de birçok insan uçtu. Toroslar Belediyesi uçan bir belediye. Toroslar uçuyor. Yaptığımız güzel etkinliklerle mutlu oluyor ve daha güzelini aramaktan vazgeçmiyoruz. Sporcularımızdan, mahalle sakinlerimize kadar herkesin bu etkinlikten heyecan duyduğunu gördüm. Yurt içi ve yurt dışından katılımcılar oldu. Öncü bir belediyeyiz. Yapılmayanı yapmaya devam edeceğiz. Güleryüzle bizleri karşılayan tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ederim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri ve kupaları Başkan Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Ödül töreni sonrasında Başkan Yılmaz, sporcular ve hemşehrileriyle birlikte Musalı Mahalle meydanında geleneksel sinsin oyununu oynadı. - MERSİN