God of War PC'nin hangi stüdyoda geliştirileceği açıklandı

Sony, God of War 2018'i PC'ye getiriyor ve şimdi hangi stüdyonun bununla hangi stüdyonun uğraştığı açıklandı. Sony'nin bir sözcüsü, Jetpack Interactive'in oyunu geliştirdiğini ve orijinal geliştirici Sony Santa Monica'nın yapımı denetlendiğini söyledi.

Jetpack Interactive Vancouver merkezlidir ve Plants vs Zombies: Garden Warfare II ve NBA Live 16'da dahil olmak üzere birçok EA oyununa katkıda bulunmuştur. Stüdyo ayrıca Bandai Namco2nun dark Souls serisi için mühendislik desteğine de yardımcı oldu.

Jetpack Intercative ile ilk defa çalışacak Sony, bu yılın başlarında PC bağlantı noktası uzmanı stüdyo Nixxes Sotware'i satın aldı. Birçok kişi Sony'nin gelecekteki PC oyunlarının bu stüdyo tarafından ele alınabileceğine inanıyor. Nixxes'in sony ile ne üzerinde çalışacağı görülecektir.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

God of War'un Ocak 2022 tarihinde Steam ve Epic Games Store üzerinden PC'de 329,00 TL'ye satışa sunulacak. God of War, PS4'te 19.5 milyon adet satış yaptı ve bu da onu sadece gelecek yıl PC'de piyasaya sürülmesiyle daha da büyüyecek bir başarı haline getirdi.

God of War'un bir sonraki oyunu God of War: Ragnarök, 2022'de piyasaya sürülecek

Haberler.com - Son Dakika Haberleri