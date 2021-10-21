Gizli numara arama nasıl yapılır? Cep telefonundan gizliden arama (özel arama) nasıl yapılıyor? Gizli numara nasıl aranır?

Aramak istediğiniz kişiyi gizli numaradan aramak isteyenler, Gizli numaradan arama nasıl yapılır? Gizli numara nasıl aranır? Gizliden arama nasıl yapılıyor? Turkcell gizli numara arama nasıl yapılır? Vodafone gizliden arama nasıl yapılır? Türk Telekom gizliden arama nasıl yapılır? sorularının cevaplarını merak ediyor. Sizler için gizli numara ile arama nasıl yapılır onu anlatacağız. Peki, gizli numaradan arama nasıl yapılır? İşte cevabı...

GİZLİ NUMARADAN ARAMA NASIL YAPILIR?

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom operatörlerinden gizliden arama yapmak için arama yerine numarayı yazmadan önce yani numaranın başına #31# yazmamız gerekmektedir.

Örneğin bir numarayı gizliden arayacağız diyelim. O zaman arama yerine şu şekilde yazmamız gerekecek: #31#0532532XXXX şeklinde yazmamız gerekmektedir. Yani gizliden aramak istediğimiz numaranın başına #31# kodunu (kare üç bir kare) yazmalıyız. Ardından arama butonuna basarsak bu numarayı gizliden aramış oluruz ve karşıdaki kişinin telefon ekranında "Özel Numara Arama" yazar. Veya bazı telefonlarda "Gizli Numara" şeklinde de yazdığı olabiliyor.

Gizli numaradan aramak için numaranın başına #31# yazmanız gereklidir .

CEP TELEFONU GİZLİ NUMARA ARAMA NASIL YAPILIR?

Cep telefonları üzerinden gizli numara, özel numaradan aramak için yapılması gereken bazı ayarlar mevcuttur. Şimdi sizlere Android ve Apple telefonlar için gizliden arama, gizli numara arama nasıl yapılır onu anlatalım.

Android Gizli Numara Arama Nasıl Yapılır?

Android akıllı cep telefonlarından gizli numaradan arama yapmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir:

1- İlk olarak telefonun 'Arama' kısmını açıyoruz.

2- Sonrasında 'Seçenekler' butonuna basıyoruz.

3- Akabinde buradan "Arama Ayarları" bölümünü açmamız gerekmektedir.

4- Sonrasında buradan "Ek Ayarlar" kısmını açıyoruz. Buradan da "Arayan Kimliği" 'ni seçiyoruz.

5- Burada karşımıza çıkan seçenekte "Numarayı Gizle" seçeneğini seçiyoruz.

6- Bu şekilde Android cihazlarda gizli numara ile aramayı etkinleştirmiş olursunuz.

iPhone Apple Gizli Numara Arama Nasıl Yapılır?

Gizliden aramanın bir diğer yöntemi ise Apple iOS (iPhone) cihazlardandır. Apple telefonlarından gizli numara arama nasıl yapılır kısaca maddeler halinde anlatalım:

1- iPhone gizli arama yapmak için ilk olarak telefondan "Ayarlar" menüsüne giriyoruz. Sonrasında " Telefon " kısmını açıyoruz.

" kısmını açıyoruz. 2- Akabinde "Aramalar" bölümünü açıyoruz. Sonrasında ise "Numaramı Göster" bölümünü açıyoruz.

3- Son olarak ise karşımıza "Numaramı Göster" kısmı çıkacak. Burada arama yaptığınız kişinin cep numarasında sizin numaranızın gizli olarak kalması için bu bölümün kapalı olması gerekmektedir. Eğer "Numaramı Göster" kısmı açık olursa burası yeşil renkli olur.

KARŞI TARAFI NEDEN GİZLİ NUMARADAN ARAYAMIYORUM?

Son olarak eğer karşınızdaki kişi gizli numaradan aramayı kapattıysa siz onu gizliden arayamazsınız. Yani gizli numaradan bir kişiyi arayabilmek için onun gizli numaradan yapılan aramaları engellememiş olması gerekiyor. Eğer engellediyse siz de onu gizliden arayamazsınız. Kısacası arayacağınız kişi gizli aramalara izin vermesi gerekmektedir.

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