Giresun Milletvekili Sayın Sabri Öztürk, Sayın Valimizi Ziyaret Etti
Giresun Milletvekili Sayın Sabri Öztürk, beraberindeki heyet ile birlikte Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti.
GİRESUN (Habermetre) - Giresun Milletvekili Sayın Sabri Öztürk, beraberindeki heyet ile birlikte Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti.
Sayın Valimiz Mehmet Makas, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Milletvekili Sayın Sabri Öztürk ve beraberindekilere teşekkürlerini iletti.
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