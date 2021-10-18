Giresun Milletvekili Sayın Sabri Öztürk, Sayın Valimizi Ziyaret Etti - Haberler
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Giresun Milletvekili Sayın Sabri Öztürk, Sayın Valimizi Ziyaret Etti

Habermetre - Haberler | Toplum
Giresun Milletvekili Sayın Sabri Öztürk, Sayın Valimizi Ziyaret Etti

Giresun Milletvekili Sayın Sabri Öztürk, beraberindeki heyet ile birlikte Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti.

GİRESUN (Habermetre) - Giresun Milletvekili Sayın Sabri Öztürk, beraberindeki heyet ile birlikte Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti.

Sayın Valimiz Mehmet Makas, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Milletvekili Sayın Sabri Öztürk ve beraberindekilere teşekkürlerini iletti.

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