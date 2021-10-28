Giresun'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Çelenk Sunum Töreniyle Başladı

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü kutlamaları, 28 Ekim Perşembe günü saat 13. 00'de Çelenk Sunma töreniyle başladı.

Vali Enver Ünlü ve Belediye Başkanı Av. Aytekin Şenlikoğlu tarafından Giresun Valiliği Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde Şanlı Türk Bayrağımızın göndere çekilmesiyle sona erdi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalar çerçevesinde, Vali Ünlü'nün katılımıyla saat: 13. 30'da Can Akengin Sanat Galerisinde, Cumhuriyet Haftası boyunca açık kalacak olan "Atatürk ve Cumhuriyet Bayramı" konulu resim sergisinin açılışı yapıldı. Ardından saat: 14. 00'de İl Halk Kütüphanesinde "Atatürk ve Cumhuriyet" konulu kitap sergi ziyarete açıldı.

Kutlamalar; 29 Ekim Cuma günü saat: 09. 30'da Valilik Makamında Vali Enver Ünlü'nün tebrikleri kabulüyle başlayacak ve saat: 10. 00'da Valilik Hizmet Binası önünde Covid-19 salgınıyla mücadele kurallarına uygun olarak çeşitli etkinliklerle, coşkulu bir şekilde devam edilecek.

Aynı gün akşam saat 18. 00'de Şehit İsmail Bay Halk Eğitimi Merkezi önünden başlayıp Atatürk Meydanında sona erecek Fener Alayı ve Cumhuriyet Yürüyüşü 'nün ardından Liman Sahasında havai fişek gösterisi yapılacak.

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