GIDA ÇALIŞTAYI'NA, GASTRONOMİ KENTİ AFYONKARAHİSAR EV SAHİPLİĞİ YAPTI

AFYON Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Gıda Kontrol Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Türkiye'de Gıda Güvenirliği Çalıştayı'nın açılışı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece ve il protokolünün katılımıyla yapıldı.

3 gün sürecek çalıştayın açılış programına Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, İbrahim Yurdunuseven, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler, rektör yardımcıları, dekanlar, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Açılış programında konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, çok zor bir döneme doğru gidildiğini ifade ederek, Bunu çok net görüyoruz. Dünyayı tüketim hızımız dünyanın kendini yenileme hızından çok daha hızlı. Dolayısıyla gelecek kuşaklardan çalarak gidiyoruz, yerine koymamız gerekiyor, çocuklarımızın mirasını yiyoruz. Çok çarpık bir düzen var, tepeden bakıldığı zaman dünya rakamlarına baktığımızda 52 ülkede gıda sıkıntısı var. Açlık sınırında gıdaya ulaşamayan birçok ülke var. 2050 yılında biz dünya nüfusunun 10 milyar olmasını bekliyoruz. Ülkemize baktığımız zaman 105 milyonluk bir nüfusun bizi beklediğini düşünüyoruz, göçler vesaireyi göze aldığımızda. Bu bizim artan nüfus ve binalaşmayla birlikte, üretimi son derece verimli, sağlıklı, dengeli yapmamız gerektiğini de bize sık sık hatırlatan bir düzene doğru götürüyor ve biz bu nüfus artışına besini, gıdayı yetiştirebilmek için 2050 yılında şu an ürettiğimizden yüzde 65 daha fazla üretmemiz gerekiyor. Aksi takdirde nüfusu doyuramadan açlığa neden olacak bir tabloya doğru gidiyoruz dedi.

Konuşmaların ardından ilk oturuma geçildi. İlk oturumda Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar moderatörlüğünde Gıda Mevzuatı, Gıdada Bilgi Kirliliği, Tüketicilerin Doğru Bilgilendirilmesi, Gıda Okuryazarlığının Artırılması, Gıda Resmi Kontrolleri başlıklarında sunumlar gerçekleştirildi.

İkinci oturumda Pamukkale Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yahya Tülek moderatörlüğünde Et ve Et Ürünlerinde Gıda Güvenilirliği Çalışmaları konuşuldu.

Üçüncü oturumda ise Selçuk Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Mustafa Karakaya moderatörlüğünde Süt ve Süt Ürünlerinde Gıda Güvenilirliği Çalışmaları konuşuldu.

Çalıştayın ikinci gün oturumlarında ise Bitkisel Yağlarda Gıda Güvenilirliği Çalışmaları, Arıcılık Ürünlerinde Gıda Güvenilirliği Çalışmaları, Baharat, Kakao, Çikolata, Pekmez, Tahin ve Şekerleme Ürünleri, Gıda Güvenilirliğinde Üniversitelerin Rolü ve İşbirliği Çalışmaları Analiz Metotlarında İşbirliği çalışmaları başlıklarında oturumlar yapılacak.