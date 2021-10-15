Gercüş Kaymakamı Sinanoğlu, bağ bozumu etkinliğine katıldı - Haberler
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Gercüş Kaymakamı Sinanoğlu, bağ bozumu etkinliğine katıldı

AA / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel
Gercüş Kaymakamı Sinanoğlu, bağ bozumu etkinliğine katıldı

Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, bağ bozumu etkinliğine katıldı.

Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, bağ bozumu etkinliğine katıldı.

Gercüş ilçesine bağlı Çukurtyurd köyünde bağ bozumu etkinliği düzenlendi.

Kaymakam Sinanoğlu, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan, Gercüş Ziraat Odası Başkanı Şefik Öner, teknik personel ve çiftçilerin katıldığı etkinlikte, pekmez hazırlandı.

Kaymakam Sinanoğlu ve beraberindekiler pekmezin hazırlık ve yapım aşamalarını inceleyerek, çiftçilerden bilgi aldı.

AA / İbrahim Torlak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gercüş Kaymakamı Sinanoğlu, bağ bozumu etkinliğine katıldı - Haberler
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