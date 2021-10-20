Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Bulgar mevkidaşı ile görüştü
AA / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Oramiral Emil Eftimov ile bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Oramiral Emil Eftimov ile bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanı Güler, eşi ve beraberindeki heyetle Ankara'ya gelen Bulgar mevkidaşı Eftimov'u, Genelkurmay Karargahı'nda resmi törenle karşıladı.
Törenin ardından ikili, baş başa görüşmeye geçti.
AA / Sertaç Bulur - Son Dakika Haberleri