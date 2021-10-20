Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Bulgar mevkidaşı ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Bulgar mevkidaşı ile görüştü

AA / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Bulgar mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Oramiral Emil Eftimov ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Oramiral Emil Eftimov ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Güler, eşi ve beraberindeki heyetle Ankara'ya gelen Bulgar mevkidaşı Eftimov'u, Genelkurmay Karargahı'nda resmi törenle karşıladı.

Törenin ardından ikili, baş başa görüşmeye geçti.

AA / Sertaç Bulur - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title