GENEL MÜDÜRÜMÜZ SAYIN MEHMET NEZİR GÜL, KAYSERİ'DEKİ OKUL VE KURUMLARIMIZI ZİYARET ETTİ. - Haberler
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GENEL MÜDÜRÜMÜZ SAYIN MEHMET NEZİR GÜL, KAYSERİ'DEKİ OKUL VE KURUMLARIMIZI ZİYARET ETTİ.

Habermetre - Haberler | Toplum
GENEL MÜDÜRÜMÜZ SAYIN MEHMET NEZİR GÜL, KAYSERİ'DEKİ OKUL VE KURUMLARIMIZI ZİYARET ETTİ.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir Gül, Kayseri Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile bir araya geldi.

KAYSERİ (Habermetre) - Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir Gül, Kayseri Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile bir araya geldi.

Erciyes Üniversitesi ziyareti sonrası Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Ahmet Saim Durgun ile birlikte hayırsever iş insanı Murat Kantarcı tarafından Melikgazi ilçesinde yapımı devam eden "Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi" inşaatını gezen Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir Gül, ardından Kocasinan ilçesinde bulunan Şehit Birol Mutlu Özel Eğitim Anaokulu ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Genel Müdürümüz Sayın Gül, ziyaretleri esnasında öğrencilerle yakından ilgilenerek kurumlar hakkında yetkililerden bilgiler alan Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir Gül, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek il Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri ile sohbet etti.

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Haber: GENEL MÜDÜRÜMÜZ SAYIN MEHMET NEZİR GÜL, KAYSERİ'DEKİ OKUL VE KURUMLARIMIZI ZİYARET ETTİ. - Haberler
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