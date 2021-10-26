GENEL MÜDÜRÜMÜZ SAYIN MEHMET NEZİR GÜL, İZMİR'DEKİ OKUL VE KURUMLARIMIZI ZİYARET ETTİ.

İZMİR (Habermetre) - Yirmi birinci yüzyılda zorunluluk haline gelen dijitalleşmeye öğrencilerimizi adapte ederek, öğrencilerin yaratıcı fikir ve tasarımlarını geleneksel yöntemlere ek olarak, dijital ortamda ifade etmelerini sağlamak amacı ile bilim ve sanat merkezlerimize ( Bilsem ) çeşitli atölyeler kurmaya devam ediyoruz.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir Gül, beraberindeki heyet ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Dr. Murat Mücahit Yentür'ün katılımı ile Konak Şehit Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat Merkezinde İZKA desteği ile Endüstri 4. 0 uyumlu eğitim teknolojilerinin alt yapısını oluşturan, Üniversal Freze Tezgahı, Plexi Lazer Kesim, Mikro denetleyici Tabanlı Deney Seti, Masa Üstü 3 Boyutlu Yazıcı, Robotik Model Kiti, Arttırılmış Gerçeklik Deney Seti, Elektronik Baskı Devre Makinesi, Lazer Yazıcı, Endüstriyel Robot Deney Seti bulunan Fab-Lab atölyelerinin açılışını gerçekleştirdi.

Bilim ve sanat merkezleri ders içerikleri, profesyonel kayıt iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi, yurt genelinde yapılacak alanla ilgili çalışmaların koordinasyonu ve projelendirilmesi, kültürel-sanatsal-bilimsel çalışmaların işitsel ve görsel olarak arşivlenmesi, yerel ve ulusal katma değer çalışmaların yapılabilmesi amacıyla İzmir Konak Şehit Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat Merkezimizde kurulumu tamamlanan Ses Kayıt Stüdyosu ve Müzik Teknolojileri Atölyesinin de açılışını gerçekleştiren Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir Gül; bilginin materyaller ile tasarımlara ve bu tasarımların üretime dönüştürüldüğü tasarım odaklı düşünme, iş fikri modelleme, girişimcilik, algoritma, programlama, siber güvenlik, yapay zeka, nesnelerin interneti, mobil uygulamalar, robotik uygulamalar, dijital oyun tasarımı, elektronik, grafik tasarım, animasyon tasarımı,, 3 boyutlu ürün tasarımı gibi alanlarda öğrencilerin kullanımına sunulacak Tasarım Beceri ve Animasyon Atölyesinin de açılışını yaptı.

Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir Gül, İzmir Konak Şehit Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat Merkezimizde kurulumu tamamlanan atölyelerin açılışlarını gerçekleştirdikten sonra; Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümünde "2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı" münasebetiyle Yunus Emre'yi anmak, onun sevgi ve hoşgörü iletisinin gençler arasında yeniden düşünülmesini sağlamak ve dünya dili Türkçenin zenginliği, güzelliği üzerinde durulmasına vesile olmak amaçlarıyla Türkiye genelindeki bilim ve sanat merkezi öğrencileri arasında düzenlediği "Yunus Emre ve Sevgi" konulu şiir yarışmasının ödül törenini gerçekleştirdi.

İzmir Konak Şehit Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat Merkezimizdeki atölye açılışları ve "Yunus Emre ve Sevgi" konulu şiir yarışmasının ödül törenini gerçekleştirdikten sonra buradan Hasan Tahsin Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi'nde bulunan atölyeleri, hobi bahçesini ve serayı ziyaret eden Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir Gül, Güzelbahçe ilçesinde bulunan Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Özel Uygulama Okulu'nu ziyaret etti.

Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir Gül, okul ziyaretlerinin ardından da İzmir'de bulunan RAM ve BİLSEM müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet