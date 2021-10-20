GENÇLERE ERASMUS PROGRAMI ANLATILDI

MALATYA (Habermetre) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Eurodesk Temas Noktası'yla, gençleri bilgilendirmek amacıyla seminer düzenledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Eurodesk Temas Noktası, Erasmus günleri kapsamında gençlerle bir araya geldi. Sanat merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Eurodesk Temas Noktası'nın çalışmaları ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı seminerde, seminere katılan gençlere Erasmus AB fırsatları, değişim programları hakkında bilgiler verildi.

Gerçekleştirilen seminerle ilgili Malatya Büyükşehir Belediyesi EURODESK Temas Noktası sorumlusu Gönül Nezafet Türkoğlu, "Avrupa Birliği üyeleri ve Türkiye'de ortak kutlanacak olan ERASMUSDAYS kapsamında 18-30 yaş arası gençlere Avrupa Birliği fırsatları ve gençlik değişimleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı yaptık. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin Avrupa Birliği'nin fırsatlarından yararlanması için bilgilendirilmesi ve Avrupa Birliğiyle ilgili olan tüm konularda daha detaylı bilgi akışının sağlanması için gençlerimizi bilgilendirdik. Gençlerimiz kendilerine uygun olan fırsatların neler olduğunu ve bu bilgilere nasıl ulaşabilecekleri konusunda çalışmalarımızı yapıyoruz. Ayrıca gençlerimiz yurt dışına gitmek isterlerse eğitim, gönüllü hizmeti ya da staj imkanlarından nasıl faydalanacakları konusunda bilgilendirmeler yaptık. Çalışmalarımız konusunda bizlerden desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

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