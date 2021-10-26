Gençler Bizim Geleceğimizdir Projesi Zirve Programı
26 Ekim 2021 Karaman İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen "Gençler Bizim Geleceğimizdir" isimli proje kapsamında Akademimiz Gölbaşı Yerleşkesinde "Zirve Programı" düzenlenmiştir.
KARAMAN (Habermetre) - 26 Ekim 2021 Karaman İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen "Gençler Bizim Geleceğimizdir" isimli proje kapsamında Akademimiz Gölbaşı Yerleşkesinde "Zirve Programı" düzenlenmiştir.
Söz konusu programa; Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet ŞENGÜN, Asayiş Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Vedat MERCAN, Karaman İl Emniyet Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ayhan TAŞ, Polis Akademisi Başkan Yardımcılarımız 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih İNAL, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk AYHAN, Prof. Dr. Hamit Emrah BERİŞ, PAEM Müdürü Prof. Dr. Orçun İMGA, Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Coşkun TAŞTAN, Trafik Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şenol YAPRAK, Karaman TDP ve Çoçuk Şube Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü Doğan YENİ, Akademimiz Emniyet Müdürleri, Akademisyenleri ve projeye katılan 60 genç katılım sağlamıştır.
Program Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK, Karaman İl Emniyet Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ayhan TAŞ, Erasmus+ proje faaliyetlerini içeren sunumlar ve hediye takdimleri ile gerçekleşmiştir.