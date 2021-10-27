Genç Şebnem boğazı kesilerek katledilmiş - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Genç Şebnem boğazı kesilerek katledilmiş

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Genç Şebnem boğazı kesilerek katledilmiş

Denizli'de erkek arkadaşının yaşadığı apartta ölü olarak bulunan Şebnem Şirin'in ayrılma aşamasında olduğu erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de erkek arkadaşının yaşadığı apartta ölü olarak bulunan Şebnem Şirin'in ayrılma aşamasında olduğu erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir apartta meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı'nın yaşadığı dairede ölü olarak bulunmuştu. Olayın ardından aracına binerek kaçan cinayet şüphelisi Furkan Zıbıncı, polis ekipleri tarafından kent merkezinde gözaltına alınmıştı. Olayın ardından ifade veren bir görgü tanığı, şüphelinin sırtından yaralı olarak binadan ayrıldığını iddia etmişti.

Cenazesi morga kaldırılan Şebnem Şirin'in yapılan otopsisinde Furkan Zıbıncı tarafından boğazından kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Sağlık kontrolünden geçirilen cinayet şüphelisinin vücudunda ise herhangi bir yara izine rastlanmadı.

Bir süredir birlikte olan Furkan Zıbıncı ve Şebnem Şirin'in zaman zaman aynı apart dairesinde kavga ettikleri, ayrılık aşamasında olan çiftin dün akşam yine son kez görüşmek için bir araya geldikleri öğrenildi.

-İHA-

Genç Şebnem boğazı kesilerek katledilmiş

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title